Europoslanci navrhli viac nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc, chcú znížiť emisie z námorného sektora

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) chcú podporiť klimatickú neutralitu Európskej únie (EÚ) nabíjacími stanicami pre automobily každých 60 kilometrov, vodíkovými čerpacím stanicami každých 100 kilometrov aj menším objemom emisií z lodí.

EP v tlačovej správe informoval, že v stredu prijal pozíciu k návrhu pravidiel EÚ, ktorých cieľom je podnietiť zavádzanie nabíjacích a alternatívnych čerpacích staníc pre automobily, nákladné vozidlá, vlaky a lietadlá a podporiť zavádzanie udržateľných vozidiel. Pravidlá sú súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030, prostredníctvom ktorého EÚ plánuje znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Určité výnimky

Europoslanci odobrili stanovenie minimálnych vnútroštátnych záväzných cieľov pre zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Členské štáty budú musieť do roku 2024 predložiť svoj plán na ich dosiahnutie.

Do roku 2026 by mal existovať aspoň jeden elektrický nabíjací park pre automobily každých 60 km pozdĺž hlavných ciest EÚ, pričom rovnaká požiadavka by sa vzťahovala na nákladné vozidlá a autobusy, avšak len v rámci základnej siete TEN-T a s výkonnejšími stanicami.

Najvzdialenejšie regióny, ostrovy a cesty s veľmi nízkou premávkou by mali určité výnimky. Členovia EP tiež navrhli zriadiť viac vodíkových čerpacích staníc pozdĺž hlavných ciest, konkrétne každých 100 kilometrov do roku 2028.

Jednoduché platby

Alternatívne čerpacie stanice by mali byť prístupné pre všetky značky vozidiel a platby by mali byť jednoduché. Mali by byť aj cenovo dostupné a porovnateľné a ceny by mali uvádzať za kilowatthodinu alebo za kilogram. Do roku 2027 by malo podľa poslancov vzniknúť prístupové miesto EÚ pre údaje o alternatívnych palivách, ktorého cieľom by malo byť poskytovanie informácií o dostupnosti, čakacích lehotách a cenách na rôznych staniciach v celej Európe.

Poslanci tiež prijali svoju pozíciu k návrhu pravidiel EÚ o využívaní palív z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových palív v námornej doprave. V nej chcú, aby odvetvie námornej dopravy znížilo emisie skleníkových plynov z lodí o dve percentá od roku 2025, o 20 percent od roku 2035 a o 80 percent v roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 2020.

Vzťahovalo by sa to na lode nad päťtisíc ton, na všetku energiu spotrebovanú na palube, v prístavoch EÚ alebo medzi nimi a na 50 percent energie využitej pri plavbách, ak sa prístav odchodu alebo príchodu nachádza mimo EÚ alebo v jej najvzdialenejších regiónoch.

Zavedenie sankcií

Europoslanci chcú, aby lode začali od roku 2030 používať dve percentá palív z obnoviteľných zdrojov. Tiež stanovili cieľ, aby kontajnerové lode a osobné lode využívali pobrežné zásobovanie elektrickou energiou počas kotvenia v hlavných prístavoch EÚ, čo by tam výrazne znížilo znečistenie ovzdušia.

Naklonení sú pritom aj zavedeniu sankcií, ktoré by zabezpečili súlad s pravidlami. Príjmy z nich by mali smerovať do Fondu pre oceány a prispievať k dekarbonizácii námorného sektora, energetickej efektívnosti a pohonným technológiám s nulovými emisiami.