Európska komisia navrhla zakázať dovoz ruského uhlia, podľa Leyenovej tým chcú zvýšiť tlak na Putina

Európska komisia (EK) navrhla v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine zakázať dovoz uhlia z Ruska. V prípade, ak by návrh prešiel, by to boli prvé európske sankcie zamerané na lukratívny ruský obchod s energiami.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyen sa v utorok vyjadrila, že Európska únia (EÚ) potrebuje zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina po tom, čo označila za „ohavné zločiny“ spáchané v okolí Kyjeva.

Zákaz importu uhlia má podľa Von der Leyen hodnotu štyri miliardy eur ročne. Ako dodala, únia už začala pracovať na ďalších sankciách, vrátane dovozu ropy.

Šéfka Európskej komisie však nespomenula zemný plyn. Medzi 27 členskými štátmi totiž panuje zhoda, že zameranie sa na plyn, ktorý sa používa na výrobu elektriny, vykurovanie domovov a tiež v priemysle, bude najťažšie zabezpečiť.