Vojna na Ukrajine: Rusi odišli zo Žytomyrskej oblasti a vyšetrujú masakry civilistov, Biden vyzval na proces s Putinom (online)

Ruské sily odišli zo severu ukrajinskej Žytomyrskej oblasti. Povedal to jej guvernér Vitalij Bunečko. Podľa jeho slov oblasť západne od Kyjeva pri hraniciach s Bieloruskom už nie je okupovaná ruskou armádou, ktorá tam zanechala časť munície. „Odišli, zanechali časť svojich vozidiel a časť munície,“ uviedol guvernér. Informuje o tom portál news.sky.com.

Stiahnutie sa ruských vojakov zo severu Žytomyrskej oblasti je v súlade s tvrdením Moskvy, že svoju pozornosť sústredí na východ Ukrajiny, konkrétne na Donbas. Ide o región, v ktorom materinským jazykom veľkej časti obyvateľstva je ruština.

Ruský vyšetrovací výbor začal vlastné vyšetrovanie masakry civilistov v ukrajinskom meste Buča, ktoré mali v uplynulých týždňoch pod kontrolou ruské sily. Podľa svojho vyhlásenia sa zameria na falošné informácie o ruských silách.

Zhruba dve tretiny ruských vojakov, ktorí boli nasadení v okolí Kyjeva, teraz podľa predstaviteľov amerického ministerstva obrany presúvajú na sever do Bieloruska. Informuje o tom portál news.sky.com. Podľa USA presunutých ruských vojakov znova vyzbrojujú, poskytujú im nové zásoby a pravdepodobne k ním pridávajú posily a chystajú sa ich poslať na Ukrajinu, aby pokračovali v boji. Podľa amerického rezortu obrany s najväčšou pravdepodobnosťou ich presunú na východ Ukrajiny do regiónu Donbas, ale stále môžu zmeniť ich smerovanie. „Neznamená to, že Kyjev nie je ohrozený,“ dodal predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Americký prezident Joe Biden v pondelok vyzval na proces s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za vojnové zločiny. Vyjadril sa tak v súvislosti s vraždením civilistov v meste Buča v Kyjevskej oblasti, ktoré mali v ostatných týždňoch pod kontrolou ruské sily.

Biden tiež nazval Putina vojnovým zločincom a brutálnou osobou. „Čo sa deje v Buči je hrozné a všetci to vidia,“ povedal, svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského však nenasledoval v pomenovaní masakrovania civilistov genocídou. Biden sa tiež vyjadril, že sa bude usilovať o uvalenie ďalších sankcií. Zároveň sa zaviazal k ďalšiemu poskytovaniu zbraní Ukrajine, aby sa mohla brániť Rusku.

Ukrajinské úrady informovali, že po odchode ruských síl minulý týždeň našli v okolí ukrajinskej metropoly najmenej 410 tiel civilistov. Mnohé obete mali zviazané ruky, zranenia po streľbe z bezprostrednej blízkosti a známky mučenia.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 7:33 Francúzsko sa rozhodlo vypovedať „mnohých“ ruských diplomatov s odôvodnením, že ich „aktivity sú v rozpore s našimi bezpečnostnými záujmami“. Informovalo o tom v pondelok francúzske ministerstvo zahraničia. Rozhodnutie Paríža prišlo niekoľko hodín po tom, ako Nemecko oznámilo, že vypovie 40 ruských diplomatov, a Litva uviedla, že vypovedala ruského veľvyslanca a odvolá svojho ambasádora z Moskvy. 7:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že sa v utorok prihovorí k účastníkom mimoriadneho zasadania Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Vo svojom nočnom prejave k obyvateľom Ukrajiny Zelenskyj povedal, že je v záujme Kyjeva, aby sa otvorene a transparentne prešetrilo zabíjanie civilistov v meste Buča. Informuje o tom portál bbc.com. „Rád by som zdôraznil, že máme záujem o najúplnejšie, transparentné vyšetrovanie, s ktorého výsledkami bude oboznámené celé medzinárodné spoločenstvo,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP.