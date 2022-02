Francúzsko vybuduje šesť nových jadrových reaktorov, ohlásil prezident Emmanuel Macron

Francúzsko plánuje vybudovať šesť nových jadrových reaktorov a predĺžiť životnosť existujúcich jadrových elektrární. Ide o súčasť stratégie zameranej na redukciu skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Povedal to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Podľa Macrona by sa výstavba mala začať zhruba v roku 2028, takže prvý nový reaktor by sa mohol uviesť do prevádzky v roku 2035. Prezident zároveň požiadal o vypracovanie štúdií o potenciálnom rozšírení programu výstavby na osem reaktorov.

Plány na vybudovanie nových reaktorov prichádzajú v čase znepokojenia z prudkého rastu ceny energií a zo závislosti Francúzska od globálnych producentov plynu a ropy.

Francúzsky elektrárenský gigant EDF, ktorého 80-percentným vlastníkom je štát, odhadol, že náklady na výstavbu šiestich reaktorov budú približne 50 miliárd eur.

Jadrové elektrárne v súčasnosti vo Francúzsku pokrývajú zhruba 70 percent spotreby elektriny, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej krajine.