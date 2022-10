Írskom otriasol výbuch na čerpacej stanici, pripravil o život niekoľko ľudí a premiér hovorí o najtemnejšom dni

Najmenej sedem ľudí zahynulo pri výbuchu na čerpacej stanici v malej dedine na severozápade Írska. Tamojšia polícia oznámila, že osem ľudí sa nachádza v nemocniciach a niekoľko ľudí je stále nezvestných. Explózia nastala v dedine Creeslough v grófstve Donegal.

Do pátracej a záchrannej operácie sú zapojení záchranári z Írska a susedného Severného Írska. Explózia zrovnala so zemou budovu čerpacej stanice, v ktorej je hlavný dedinský obchod a pošta, a taktiež poškodila okolité budovy. Írsky premiér Micheál Martin povedal, že to bol jeden z „najtemnejších dní pre Donegal a celú krajinu“.