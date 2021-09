Vrátia sa plynové vratky? Kollár nie je proti

Predseda parlamentu Boris Kollár volá po urýchlenom riešení vysokých cien energií, ktoré domácnostiam hrozia od začiatku budúceho roku.

Boris Kollár by neprotestoval ani napríklad proti znovuzavedeniu plynových či zavedeniu elektrických vratiek. „Musíme pre tých ľudí niečo urobiť,“ zdôraznil v rádiu Expres v relácii Braňa Závodského.

Kollár chce pracovnú skupinu

Šéf parlamentu doslova prosí vládu, aby zriadila pracovnú skupinu, ktorá by riešila nárast cien energií.

„Prečo nezasadá skupina? To musí! Koalícia sa zaoberá všetkým iným, len nie týmto. Kedy sa budeme zaoberať ľuďmi sa pýtam?,“ zdôraznil Kollár.

Ficove plynové vratky

Slovensko už má skúsenosť s plynovými vratkami. Plynovú vratku zaviedla druhá vláda Roberta Fica koncom roka 2015, ako jedno z opatrení v rámci sociálneho balíčka. Zhruba 1,4 mil. domácnostiam štát zaslal šek v sume od 10 do 165 eur podľa toho, koľko plynu odobrali.

Zo štátneho rozpočtu išlo na plynové vratky zhruba 47 miliónov eur. Proti plynovým vratkám ostro vystupovala vtedajšia opozícia, súčasná vládna koalícia. Hovorili o kupovaní voličov. Vratky za elektrinu slovenské domácnosti ešte nezažili.

Nárast cien plynu a elektriny

Domácnosti by si mali od začiatku budúceho roku priplatiť za elektrinu v priemere o tri až štyri eurá mesačne, čiže by sa mali v priemere zvýšiť ceny o 10 až 15 percent. Myslí si to minister Sulík. Podľa medializovaných informácií by sa mali ceny plynu pre domácnosti zvýšiť o zhruba 15 percent a ceny tepla v priemere o 10 percent.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti pracuje na regulácii cien energií. Nové ceny platné od začiatku budúceho roku by mali byť známe koncom novembra, najneskôr začiatkom decembra.