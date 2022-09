MAAE zabezpečí dlhodobú prítomnosť v okupovanej Zaporožskej elektrárni, Zelenskyj skritizoval šéfa agentúry Grossiho (video)

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi uviedol, že tím expertov zachová svoju prítomnosť v Zaporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine. Informoval o tom vo štvrtok večer prostredníctvom videa na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

„Ukončil som našu dlho očakávanú návštevu Zaporožskej jadrovej elektrárne. Práve som dokončil prvú revíziu kľúčových oblastí, ktoré sme chceli vidieť v rámci tohto prvého prístupu k celému zariadeniu. Samozrejme, stále je potrebné urobiť veľa. Môj tím zostáva. A čo je najdôležitejšie, zabezpečujeme dlhodobú prítomnosť MAAE,“ povedal Grossi.

Viacerí experti MAAE vrátane Grossiho už odišli z komplexu v Enerhodare, kde sa nachádza spomenutá elektráreň. Na mieste zostalo päť zamestnancov agentúry. Podľa ukrajinskej národnej spoločnosti na výrobu jadrovej energie Enerhoatom by tam mali zostať do 3. septembra.

Najväčšia jadrová elektráreň v Európe je pod kontrolou okupantov a ruským vojakom slúži ako štít. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočnom videopríhovore k národu povedal, že podľa dohody mali tím expertov MAAE sprevádzať do elektrárne ukrajinskí a zahraniční novinári. Ruské sily tam však pustili iba ruských propagandistov.

„Žiaľ, predstavitelia MAAE nechránili zástupcov nezávislých médií. Dúfame, že misia napriek tomu vyvodí z okolností v elektrárni objektívne závery,“ povedal Zelenskyj.

Dodal, že najdôležitejšou vecou, ktorá by sa mala udiať, je demilitarizácia územia elektrárne a jej kontrola ukrajinskými pracovníkmi.

„To je cieľom ukrajinského a medzinárodného úsilia. A je zlé, že sme ešte nepočuli patričné výzvy z MAAE, hoci sme o tom hovorili s pánom Grossim na našom stretnutí v Kyjeve,“ dodal Zelenskyj.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022