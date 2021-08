Merkelová: Rusko by nemalo použiť plynovod Nord Stream 2 ako zbraň proti Ukrajine

Rusko by nemalo použiť kontroverzný plynovod Nord Stream 2 ako zbraň proti Ukrajine. V nedeľu to počas spoločnej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová s tým, že chápe jeho obavy.

Podľa nej by Rusko v prípade použitia plynovodu, ktorý má prepravovať ruský zemný plyn do Nemecka cez Baltské more, ako politickej zbrane mohlo čeliť ďalším sankciám vyplývajúcim z dohody medzi Berlínom a Washingtonom. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Nebezpečenstvo pre Európu

Zelenskyj oponuje proti plynovodu, ktorý je podľa neho „geopolitická zbraň Kremľa“, ohrozuje bezpečnosť Ukrajiny a mohol by byť „nebezpečný pre celú Európu“.

Ukrajinský prezident uviedol, že sa obáva, čo by sa mohlo stať o tri roky, keď vyprší zmluva o dodávaní ruského zemného plynu cez ukrajinské plynovody. Strata miliárd dolárov na tranzitných poplatkoch by tvrdo zasiahla ukrajinskú ekonomiku.

Nemecko zafinancuje Ukrajinu

Merkelová, ktorá v piatok rokovala aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, sľúbila poskytnutie viac ako miliardy dolárov na rozšírenie sektora obnoviteľnej energie na Ukrajine. Tiež sa pokúsila ubezpečiť štáty v strednej a východnej Európe, že Nemecko nebude pre plynovod energeticky závislé na Rusku.

Rusko zásobuje zhruba 40 percent plynu v Európskej únii. Nový plynovod zvýši množstvo zemného plynu prechádzajúceho Baltským morom na 55 miliárd kubických metrov ročne.