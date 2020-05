Mladí Rakúšania pomaly menia názor na jadro

Štyria z piatich obyvateľov Rakúska sú síce proti jadrovej energetike a iba 16 percent Rakúšanov je za jadro, ale až tretina mladých mužov v krajine vo veku od 16 do 29 rokov by sa podľa prieskumu Ústavu pre výskum trhu v Linzi priklonila na stranu jadrovej energetiky. Informuje o tom na svojej internetovej stránke Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS).

Rozdiel medzi generáciami

Rozdiel medzi generáciami sa prejavil vo viacerých tvrdeniach. Napríklad 71 % opýtaných Rakúšanov si želá, aby boli staré reaktory čo najskôr odstránené zo siete, no túto zhodu našli iba s 59 percentami ľudí zo skupiny 16 až 29-ročných.Podľa protijadrového združenia Atomstopp, ktoré si prieskum objednalo, dôvodom toho, že tretina mladých mužov v Rakúsku neodmieta jadro, je nekritický záujem mládeže o ochranu klímy.

Ochrana klímy stále prioritou

„Dnešná generácia Fridays for Future je do veľkej miery nekritická voči využívaniu jadrovej energie v záujme ochrany klímy,“ uviedli protijadroví aktivisti Gabriele Schweiger a Roland Egger z hornorakúskej organizácie Atomstopp. Avšak až tri štvrtiny Rakúšanov v prieskume priznali otázke ochrany klímy najvyššiu prioritu. Podľa 58 % obyvateľov krajiny by sa mali pri ochrane klímy prijať rozhodujúce opatrenia v nasledujúcich piatich rokoch a 23 % si myslí, že v nasledujúcich desiatich rokoch.