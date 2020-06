Mochovce spustíme, ak budú bezpečné, povedal Sulík rakúskej kolegyni

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú bezpečné. Uistil Rakúšanov ďalší slovenský minister hospodárstva Richard Sulík. Nový minister chápe obavy nášho suseda z dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce, rakúsku ministerku pre digitálne a hospodárske záležitosti Margarete Schramböck na stretnutí však ubezpečil, že na všetko dohliada nezávislý Úrad jadrového dozoru SR. „Úrad ako najväčšia a medzinárodne uznávaná autorita v tejto oblasti nepovolí uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, pokiaľ nebudú splnené všetky zákonné a bezpečnostné požiadavky,“ zdôraznil Sulík.

Termíny dostavby

K novým termínom dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa nechce Úrad jadrového dozoru (ÚJD) nateraz vyjadrovať. Ten však priznáva, že aktuálna situácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete, znova zdrží dostavbu mochovských blokov. Dostavbu v súčasnosti ovplyvňuje nielen celosvetová koronakríza, ale aj nájdenie chybných potrubí na štvrtom bloku.

„K potenciálnym termínom uvedenia tretieho bloku do prevádzky sa nebudeme vyjadrovať, nakoľko sú plne v kompetencii držiteľa povolenia. Momentálne nie je možné presne stanoviť v akom rozsahu príde k posunutiu termínu uvádzania tretieho bloku do prevádzky. Oneskorenie bude závisieť od výsledkov prebiehajúcich kontrol hutného materiálu a rozsahu opatrení, ktoré z nich môžu vyplývať. Z tohto hľadiska by boli najnepriaznivejšie zistenia, ktoré by vyžadovali okamžitú výmenu niektorých komponentov,“ uviedla koncom mája pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová. Zdôraznila, že pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD povolenie na uvádzanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky nevydá.

Termín dostavby 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce je tak nateraz nejasný. Vo februári tohto roka hovoril generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku na začiatku tohtoročného leta. Nájdenie nekvalitných potrubí na štvrtom bloku a koronakríza však dostavbu mochovských blokov s najväčšou pravdepodobnosťou znova predĺžia.

Overovanie komponentov

„Na stavbe 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce prebieha overovanie vybraných komponentov. Dopad na harmonogram uvádzania do prevádzky bude možné stanoviť až po ukončení kontroly a určení rozsahu prípadných nápravných opatrení. Na harmonogram môžu mať vplyv aj prísne bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou Covid-19. Práce na stavbe sa nezastavili, no počet pracovníkov v marci poklesol približne na polovicu. V priebehu apríla a mája sa situácia postupne normalizovala,“ uviedla v polovici mája pre agentúru SITA manažérka pre medzinárodné vzťahy, životné prostredie a komunikáciu Slovenských elektrární Oľga Baková. K overovaniu komponentov pristúpili Slovenské elektrárne po tom, ako pri internej kontrole zistili nezhodu materiálu pri dvoch kusoch potrubia inštalovaných na štvrtom jadrovom bloku.

Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur.