Monitoring energetickej legislatívy / február 2022

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac február 2022.

Upozorňujeme najmä na zákonnú povinnosť v tepelnej energetike, ktorá sa týka regulovaných subjektov, a to v stanovenej lehote zúčtovať náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2021 na ekonomicky oprávnené náklady.

Ministerstvo hospodárstva SR zároveň informuje, že plánuje zverejniť 9 výziev k poskytnutiu financií zameraných na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry na Slovensku.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac február 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac február 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti

o vydanie povolenia nie Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

V Zbierke zákonov SR neboli v mesiaci február 2022 publikované žiadne z vyššie uvedených právnych predpisov.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Zákonná povinnosť zúčtovať náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na ekonomicky oprávnené náklady

Regulované subjekty by mali už tradične v mesiaci marec 2022 zvýšiť svoju pozornosť, nakoľko ich čaká splnenie ďalšej zo zákonných povinností.

Pripomíname, že regulované subjekty v oblasti tepelnej energetiky by mali do 31.3.2022, resp. do 15.4.2022 dobropisom zúčtovať náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla za predchádzajúci kalendárny rok 2021 na ekonomicky oprávnené náklady.

Lehota na splnenie tejto povinnosti v zmysle vyhlášky č. 248/2016 Z. z. končí 31.3.2022. V prípade, ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie nákladov sa vykoná v lehote do 15.4.2022.

Upozorňujeme, že nesplnenie tejto povinnosti je klasifikované ako správny delikt podľa § 36 ods. 1 písm. q) Zákona o regulácii, za ktorý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) uloží pokutu v rozmedzí od 500 EUR do 100 000 EUR.

:: MH SR plánuje zverejniť 9 výziev zameraných na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) informuje, že záujemcovia budú môcť získať od apríla 2022 do apríla 2023 v rámci deviatich zverejnených výziev financie na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry na Slovensku.

Výzvy majú byť zamerané na tri oblasti: (i) podporu nových obnoviteľných zdrojov energie, (ii) repowering, a (iii) zvyšovanie flexibility sústavy. Prvá výzva by mala byť vyhlásená už v apríli 2022, pričom aktuálne by sa mala nachádzať v štádiu prípravy.

Na základe podpory nových obnoviteľných zdrojov energie bude na základe výziev možné požiadať o prostriedky na nové obnoviteľné zdroje, na výstavbu nových zariadení na priamu výrobu elektriny zo slnka a vetra, na využitie geotermálnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie.

V rámci repoweringu sa o podporu budú môcť uchádzať projekty na modernizáciu existujúcich zariadení na využitie vodnej energie na výrobu elektriny, využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie a výrobu biometánu.

Podpora zvyšovania flexibility sa bude realizovať cez projekty budovania zariadení na uskladnenie energie (pripojené pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) a na zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím elektriny z OZE a na jeho uskladnenie.

Na podporu v rámci uvedených výziev MH SR vyčlenilo vyše 220 mil. EUR z Plánu obnovy a odolnosti. Ak nedôjde k vyčerpaniu zdrojov na plánované výzvy, MH SR je pripravené vyhlásiť aj dodatočné výzvy. Podporené projekty bude potrebné uskutočniť do júna 2026.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je zverejnená TU.

Harmonogram vyhlasovania výziev v rámci Plánu obnovy a odolnosti je dostupný na tomto odkaze.

Celú zverejnenú správu MH SR o výzvach nájdete TU.

:: Priority MH SR na rok 2022

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo na svojom webovom sídle dňa 28.2.2022 tlačovú správu o svojich prioritách na rok 2022.

Medzi priority MH SR na rok 2022 patrí okrem iného schválenie druhého balíka podnikateľských opatrení (tzv. „Kilečko 2“), ktorý musí po vláde „odobriť“ aj Národná rada SR. MH SR chce zároveň predstaviť v poradí tretí balík na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Medzi ďalšie priority patrí aj zavedenie mechanizmu na ochranu pred neopodstatneným „goldplatingom“ do praxe, či zavedenie ex post hodnotení vybraných regulácií v podnikateľskom prostredí.

Novovytvorená Rada vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu (RVKP) by zároveň mala prispieť k zvyšovaniu produktivity a konkurencieschopnosti.

MH SR upozorňuje aj na plánované vyhlásenie prvých výziev na podporu inovatívnosti slovenskej ekonomiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti, na nový zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, nariadenia o digitálnych službách a o digitálnych trhoch, vytvorenie novej stratégie vonkajších ekonomických vzťahov, alebo aj príprava materiálu s návrhom účasti Slovenska na Expo Osaka 2025.

Bližšie sa o prioritách MH SR môžete dozvedieť na tomto odkaze.

:: Dôležité oznamy zverejnené na webovej stránke SEPS

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) na svojej webovej stránke upozorňuje všetkých účastníkov trhu o tom, že dňa 1.3.2022 nadobudli účinnosť zmenené dokumenty Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy.

Aktualizované znenie týchto dokumentov je k dispozícii na tomto odkaze.

SEPS zároveň zverejnil pravidlá krátkodobých výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 1.3.2022 do 31.12.2022.

Jednotlivé súťažné podklady spolu s prílohami sú zverejnené TU. Predmetný oznam SEPS zo dňa 25.2.2022 nájdete na tomto odkaze.

:: ÚRSO zverejnilo prezentáciu k implementácii novej regulačnej politiky v teplárenstve

ÚRSO na svojom webovom sídle v nadväznosti na uskutočnenie 30-tej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2022 – Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu zverejnilo prezentáciu predsedu ÚRSO k implementácii novej regulačnej politiky v teplárenstve.

Prezentácia vysvetľuje implementáciu pripravovanej novej regulačnej politiky v teplárenstve, definuje kľúčové témy a tiež definuje ďalší postup ÚRSO v tejto oblasti v najbližších týždňoch a mesiacoch.

Spomínaná prezentácia ÚRSO je zverejnená na tomto odkaze.

:: SIEA zverejnila Usmernenie č. 2 k výzve na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) informuje prostredníctvom svojho webového sídla o vydaní Usmernenia č. 2 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE zo dňa 8.2.2022.

Predmetná výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov (OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61) bola vyhlásená dňa 18.12.2019 za účelom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Usmernenie SEIA č. 2 k 61. výzve na predkladanie žiadosti má za cieľ:

zmenu indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu,

úpravu výzvy v nadväznosti na aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Operačného programu Kvalita životného prostredia a ostatnej riadiacej dokumentácie s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy,

aktualizáciu výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie,

spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

odstrániť formálne chyby, zrejmé nesprávnosti a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Predmetná výzva SIEA je dostupná na tomto odkaze. Viac k správe SEIA o vydaní Usmernenia č. 2 sa dočítate TU.

