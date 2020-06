Na slovenských čerpačkách sa nečakajú veľké zmeny, predpokladá analytička

Ceny benzínov a motorovej nafty sa nebudú na slovenských čerpacích staniciach výrazne meniť. Predpokladá to analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Od vývoja cien čierneho zlata závisí aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Vzhľadom na vývoj v predchádzajúcich dvoch týždňoch, keď ceny ropy najprv rástli a následne klesali, očakávame, že ceny na našich pumpách budú v nasledujúcom týždni viac menej stagnovať,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Ceny stagnovali

Ceny na našich pumpách minulý týždeň v podstate stagnovali. Týždeň predtým však výraznejšie vzrástli, čo sa stalo prvýkrát od začiatku marca. Cena 95-oktánového benzínu sa v 23. tohtoročnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu zvýšila len nepatrne o 0,1 % a nachádzala sa tak na úrovni 1,095 eur za liter. Podobný vývoj zaznamenal aj 98-oktánový benzín, ktorého cena však o 0,1 % klesla a bola na úrovni 1,279 eur za liter. Ceny nafty sa nezmenili už tretí týždeň po sebe a zotrvali na úrovni 1,011 eur za liter.

V porovnaní s úvodom roka, keď boli ceny pohonných látok najvyššie, je nafta lacnejšia o viac než 19 %, 95-oktánový benzín o vyše 18 % a 98-oktánový benzín o približne 16 %. „Prudký prepad cien ropy na svetovom trhu v dôsledku koronavírusu viedol k tomu, že tankujeme aj výrazne lacnejšie ako pred rokom. V medziročnom porovnaní sú ceny benzínu „95“ nižšie až o 20 % a nafty o zhruba 17 %,“ dodala Glasová.

Ropa Brent

Počas minulého týždňa (23. týždeň) sa ceny na ropnom trhu zvyšovali a ropa Brent sa vyšplhala aj nad hranicu 42 amerických dolárov za barel. Trh totiž podľa analytičky očakával predĺženie súčasných rekordných produkčných škrtov zo strany kartelu OPEC, a to najmenej o ďalší mesiac. Tieto očakávania sa stali skutočnosťou a kartel sa spolu s Ruskom dohodli na predĺžení produkčných škrtov minimálne do konca júla. To podporilo optimistickú náladu na trhoch a ceny čierneho zlata rástli aj v úvode tohto týždňa. Ropa Brent sa dokonca dostala nad 43 dolárov za barel.

„V závere tohto týždňa cena ropy začala opäť klesať a dostala sa až k úrovni 38 dolárov za barel. Dôvodom cenového poklesu bol výrazný rast zásob ropy aj benzínu v USA. To poukazuje na pretrvávajúci slabší dopyt po tejto komodite. Ruku k dielu pridal aj opätovný rast averzie voči riziku pre obavy z druhej vlny koronavírusovej epidémie,“ uzavrela Glasová.