Na slovenských pumpách môžeme očkávať zdražovanie

Benzíny a motorová nafta na slovenských čerpacích staniciach počas sviatkov zdražejú. Predpokladá to analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. „V priebehu tohto týždňa sa ropný trh niesol na rastovej vlne a ropa Brent sa posunula o dolár vyššie, teda zo 65-dolárovej úrovne nad 66 dolárov za barel,“ zdôvodnila pre agentúru SITA predpokladané zvyšovanie cien pohonných látok na slovenských pumpách Dovalová.

Ropu v raste podľa nej podporoval optimizmus z oživenia globálnej ekonomiky. Smerom nahor rope dopomohli aj pozitívne správy týkajúce sa prvej fázy dohody v americko-čínskej obchodnej vojne. „Cenový rast na ropnom trhu tlmil výrazne nižší pokles zásob ropy v Spojených štátoch, ako sa očakávalo,“ dodala Dovalová.

Tankujeme drahšie

Priemerné ceny pohonných látok sa v minulom týždni (50. týždeň) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenili. Iba cena za 98-oktánový benzín išla nepatrne nahor, a to o 0,1 %. Ako vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, motoristi tak mohli na slovenských pumpách natankovať 95-oktánový benzín za priemerné ceny 1,324 eura za liter, 98-oktánový benzín za 1,511 eura za liter a motorovú naftu za 1,232 eura za liter.

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška už tankujeme 95-oktánový benzín drahšie o 5,3 %. Majitelia naftových motorov si však priplatia len percento. „V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás 95-oktánový benzín vychádza o 7,4 % drahšie a nafta je takmer o 5 % drahšia,“ podotkla Dovalová.

Vývoj ceny ropy Brent

Celý minulý týždeň sa ceny ropy Brent zatvárali v okolí 64-dolárovej úrovne, no v závere uplynulého týždňa ropa prekročila hranicu 65 dolárov za barel. Za uplynulý týždeň si pripísala 1,3 %. Ropný trh ťažil podľa analytičky z dohody kartelu OPEC+ a jej pridružených členov. Tí sa dohodli na výraznejších škrtoch, a to o 500 tisíc barelov denne viac, čo znamená, že svoju produkciu budú po novom obmedzovať v objeme 1,7 milióna barelov denne.

„Aj napriek tomu, že Saudská Arábia ešte navyše prisľúbila dobrovoľne znížiť produkciu o ďalších 400 tisíc barelov denne, tak trhy zostali sklamané z doby trvania týchto škrtov, keďže táto dohoda nerieši nadmernú ponuku v budúcom roku. Investori totižto očakávali, že produkcia bude obmedzovaná minimálne do polovice roka 2020, no pôvodný termín ťažobných škrtov sa nezmenil a ostáva tak koniec marca 2020,“ uviedla Dovalová. Z tohto dôvodu cenový rast ropného trhu nebol podľa nej taký výrazný, keďže trhy už viac-menej započítali obmedzovanie ťažby kartelu OPEC do cien ropy. „Okrem toho na cenu čierneho zlata vplýval aj prekvapivý rast zásob ropy v Spojených štátoch,“ uzavrela Dovalová.