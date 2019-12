Najlacnejšie sme v tomto roku natankovali v januári, najdrahšie v máji

Motoristi na slovenských pumpách najlacnejšie natankovali benzín či naftu v prvom mesiaci tohto roku. Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, za liter benzínu vtedy zaplatili v priemere 1,24 eura a za liter nafty 1,19 eura. V tom období sa aj cena ropy Brent pohybovala na takmer najnižšej úrovni, a to v okolí 50 až 54 amerických dolárov za barel. „V ďalších mesiacoch ceny benzínu aj nafty na našich čerpacích staniciach rástli a v máji dosiahli svoje najvyššie tohtoročné hodnoty,“ zhodnotila pre agentúru SITA vývoj cien pohonných látok na slovenských pumpách analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Rast cien pohonných látok mal podľa nej na svedomí rast ceny čierneho zlata, a práve ku koncu apríla dosahovala ropa Brent svoje ročné maximá a atakovala aj 75-dolárovú hranicu. Počas letnej motoristickej sezóny ceny pohonných látok zasa klesli. „Od novembra sa ceny ropy pohybujú nad 60-dolárovou hranicou a odvtedy sa aj cena 95-oktánového benzínu viac-menej drží na úrovni 1,32 eura za liter a nafty na úrovni 1,23 eura za liter,“ dodala Dovalová.

Pred Vianocami ceny ropy stúpli

Ceny ropy Brent boli tento rok pred Štedrým dňom o vyše pätinu vyššie ako vlani pred Vianocami. Aktuálne ceny tak dosahujú trojmesačné maximá. Počas celého novembra a decembra sa ceny ropy Brent držali nad hladinou 60 dolárov za barel. „V posledných dňoch ropný trh ťažil z dohody kartelu OPEC+ a jej pridružených členov. Tí sa začiatkom decembra dohodli na výraznejších škrtoch, a to o 500 tisíc barelov denne viac, čo znamená, že svoju produkciu budú po novom obmedzovať v objeme 1,7 mil. barelov denne (predtým 1,2 mil. barelov),“ povedala pre agentúru SITA Dovalová.

Aj napriek tomu, že Saudská Arábia ešte navyše prisľúbila dobrovoľne znížiť produkciu o ďalších 400 tisíc barelov denne, tak trhy podľa analytičky ostali sklamané z doby trvania týchto škrtov, keďže táto dohoda nerieši nadmernú ponuku v budúcom roku. „Investori totižto očakávali, že produkcia bude obmedzovaná minimálne do polovice roka 2020, no pôvodný termín ťažobných škrtov sa nezmenil a ostáva tak koniec marca 2020. Z tohto dôvodu cenový rast ropného trhu nebol taký výrazný, keďže trhy už viac-menej započítali očakávané obmedzovanie ťažby kartelu OPEC do cien ropy,“ konštatovala Dovalová.

OPEC chcel znížiť prebytok

Od januára 2017, prvýkrát po roku 2008, členské krajiny kartelu OPEC a ďalší pridružení producenti (Rusko) pristúpili k znižovaniu svojej produkcie na určitú dobu. Hlavným cieľom obmedzovania ťažby zo strany OPEC je zníženie prebytku tejto komodity na trhu a dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom, čo ťahá ceny smerom nahor. „Stratégia znižovania ťažby členmi OPEC potiahla ceny ropy nahor, no zároveň vyššie ceny ropy prilákali na trhy tých producentov, ktorí pri nízkych cenách svoju ťažbu pozastavili. Ide predovšetkým o producentov bridlicovej ropy v USA, ktorých ťažba výrazne rastie,“ vysvetlila na záver Dovalová.