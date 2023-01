Nehoda v Záporožskej jadrovej elektrárni sa môže stať každý deň, nastal aj „dramatický pokles“ zamestnancov, varuje Grossi

Svet venuje málo pozorosti značným nebezpečenstvám, ktoré predstavuje ruskom kontrolovaná Záporožská jadrová elektráreň. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi pred tým varoval v Kyjeve s tým, že jadrová nehoda sa môže stať každý deň a situácia v elektrárni je veľmi neistá.

„Dramatický pokles“ zamestnancov

„Obávam sa, že toto sa stáva rutinou, že ľudia môžu veriť, že keď sa dosiaľ nič nestalo, tak generálny riaditeľ MAAE robí planý poplach. Môže sa to stať kedykoľvek a mojou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby som tomu zabránil,“ povedal podľa spravodajského portálu Sky News Grossi, ktorý sa usiluje o to, aby okolo elektrárne vznikla bezpečnostná zóna.

Grossi tiež upozornil, že v najväčšej elektrárni svojho druhu v Európe nastal „dramatický pokles“ ukrajinských zamestnancov, informuje televízia CNN.

Dôvod na obavy

„V zariadení, ako je toto, pracuje okolo 10-tisíc ľudí a teraz sme viac menej na troch tisícoch,“ povedal a dodal, že tento počet je vzhľadom na súčasné podmienky, a teda prevádzku na nízkej úrovni, adekvátny, no stále je to dôvod na obavy.

Zamestnanci MAAE, ktorí sú v elektrárni, sú podľa neho v poriadku a sú schopní robiť si svoju prácu správne.

Neprestajné ostreľovanie

Elektráreň sa nachádza na Ruskom okupovanom území a ohrozuje ju neprestajné ostreľovanie, čo vyvoláva obavy z jadrovej katastrofy. Z útokov ohrozujúcich elektráreň sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňujú. Grossi sa vyjadril, že je pozitívom, že napriek náročným chvíľam počas vojny na Ukrajine systém v elektrárni odolal.

Šéf MAAE ešte poznamenal, že nič nenaznačuje, že by sa Rusko pokúšalo pripojiť elektráreň k svojej rozvodnej sieti.