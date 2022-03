Nemecko sa snaží odpútať od Ruska. Uzatvorilo už zmluvy s novými dodávateľmi uhlia, plynu a ropy

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck uviedol, že jeho krajina uzatvorila zmluvy s novými dodávateľmi, ktoré jej v najbližších týždňoch umožnia výrazne znížiť závislosť od ruského uhlia, plynu a ropy.

Habeck v piatok novinárom v Berlíne povedal, že ruská ropa bude v najbližších týždňoch tvoriť asi 25 % nemeckého dovozu. V súčasnosti je to asi 35 %. Dovoz ruského uhlia sa v najbližších týždňoch zníži na polovicu z približne 50 %. Habeck tiež poznamenal, že Nemecko by malo byť schopné stať sa takmer úplne nezávislým od ruského plynu do polovice roku 2024.