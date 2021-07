NKÚ si posvietil na zhabaný olej či naftu, Slovensko ich nevie efektívne využiť

Štát nevie efektívne využívať zhabaný olej či naftu. V tlačovej správe na to upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Viac ako 1 milión litrov minerálnych olejov uskladňovala finančná správa podľa úradu bez efektívneho využitia.

Nafta, mazací či vykurovací olej, ktoré zaistili colné úrady, sa skladujú najmä u externých skladovateľov formou outsourcingu za priemernú cenu 441 eur za tisíc litrov.

Likvidácia je pomalá

Náklady na skladovanie vo vlastných priestoroch sú pritom na úrovni 45 eur za tisíc litrov. NKÚ to zistil počas kontroly finančnej správy za roky 2017 až 2019.

Minerálne oleje sú podľa kontrolného úradu v skladoch aj niekoľko rokov a ich likvidácia je pomalá aj pre chýbajúce termíny a nejednotné pravidlá.

Zameranie kontroly

NKÚ odporúča využívať prepadnuté motorové palivá pre vlastné potreby finančnej správy či ostatných zložiek štátu, napríklad armádu, políciu a hasičov. Kontrola NKÚ sa zamerala na posúdenie hospodárnosti a opodstatnenosti výstavby ďalších centrálnych skladov minerálneho oleja finančnou správou.

„Výsledky auditu preukázali nevyhnutnosť komplexného riešenia likvidácie minerálneho oleja pre neefektívne využívanie skladovacej kapacity centrálnych skladov,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Najviac skladovali naftu

V rokoch 2017 až 2019 uskladňovala finančná správa takmer 1,2 milióna litrov minerálnych olejov, najviac naftu. Dve tretiny objemu skladovali formou outsourcingu u externých partnerov, tretinu vo svojich vlastných skladoch.

Kým priemerné náklady na skladovanie vo vlastných priestoroch podľa NKÚ predstavujú 45 eur na tisíc litrov za rok, náklady u externých skladovateľov dosahujú až 441 eur za tisíc litrov. Celkovo za uskladnenie olejov a nafty u externých partnerov zaplatila finančná správa takmer 265 tisíc eur.

Sklad vybudovali v roku 2018

V snahe riešiť vlastné skladovacie kapacity vybudovala finančná správa v roku 2018 moderný centrálny sklad na zaistený minerálny olej v Trstenej na Orave za viac ako 2,5 milióna eur, čím podľa NKÚ získali dostatočnú kapacitu pre vlastné potreby.

Podľa kontrolórov tento sklad vybudovali v súlade s pravidlami, pri jeho výstavbe však finančná správa nevypracovala žiadnu analýzu a nezdôvodnila, prečo sa rozhodla vybudovať sklad v tejto lokalite. „Práve pre nevhodné umiestnenie majú ostatné colné úrady vysoké náklady na prepravu týchto tekutých látok na sever Slovenska,“ tvrdí NKÚ.

Výstavba by bola nehospodárna

Výstavba ďalších centrálnych skladov by bola pritom podľa úradu nehospodárna. Finančné riaditeľstvo by malo podľa NKÚ pripraviť analýzu, ktorá by objektívne zhodnotila najlepší, resp. najhospodárnejší spôsob uskladňovania minerálnych olejov z pohľadu vynaložených financií.

Výsledky kontroly zasiela predseda NKÚ Karol Mitrík na rokovanie parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre financie a rozpočet s odporúčaním, aby Ministerstvo financií SR predložilo komplexné riešenie uskladňovania a likvidácie minerálneho oleja v podmienkach finančnej správy.