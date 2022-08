Nový slovensko-poľský plynovod ceny energií nezníži. Je to od vlády naivné a nezodpovedné, kritizuje Greenpeace

Nový plynovod nie je riešením rastúcich cien energií ani na eskalujúcu klimatickú krízu. Spustenie nového plynovodu medzi Slovenskom a Poľsko, nás pripútava k rokom závislosti na palive, ktoré je drahé a napomáha ku klimatickej kríze, nie je žiaden dôvod k oslave. Uviedla v tlačovej správe organizácia Greenpeace Slovensko.

Ceny plynu sa novým plynovodom neznížia. Vláda, aj napriek sledovaniu rastúcich cien za plyn a energie, efektívne opatrenia na pomoc neponúkla. Miesto investovania do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie spotreby cez obnovu budov sa vláda tešila z výnimky na šetrenie plynu.

„Naša závislosť na fosílnom plyne spôsobila energetickú krízu. Investovať ďalej do fosílneho plynu a čakať, že to isté, čo nás do problému priviedlo náš problém vyrieši je naivné a nezodpovedné. Obnoviteľné zdroje už teraz produkujú najlacnejšiu energiu a vláda by mala sústrediť všetku snahu na to, aby si každá domácnosť, najmä tie najzraniteľnejšie, mohla dovoliť znížiť svoju spotrebu energie a prejsť na obnoviteľné zdroje vykurovania, ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory a panely a geotermálna energia,” komentuje koordinátorka klimatickej kampane Dorota Osvaldová.