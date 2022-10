Odborníci varujú pred energetickou chudobou, ktorá zasiahne množstvo domácností. Štát musí konať, zhodli sa

Na Slovensku chýbajú riešenia problematiky tzv. energetickej chudoby. Odborníci pritom na tento problém dlhodobo poukazujú. Tento záver vyplynul z diskusie počas konferencie Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality?.

Medzi možné riešenia patrí zadefinovanie skupín, ktorých sa problém energetickej chudoby dotýka a formulácia cielených riešení pre ne. Konferenciu organizovali Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) a EurActiv v Bratislave. V tlačovej správe o tom informovala koordinároka SKI Kateřina Chajdiaková.

Problém s platením účtov

„Energetická chudoba je stav, keď výdavky domácnosti na energie idú na úkor ostatných životných potrieb. Jedným z takýchto výdavkov je typicky napríklad zabezpečenie tepla v domácnosti,“ vysvetlila počas svojho vystúpenia na konferencii analytička Slovenskej akadémie vied Dušana Dokupilová.

Koordinátorka SKI Chajdiaková doplnila, že viac než polovica slovenského obyvateľstva už má, prípadne po zvýšení cien energií bude mať problém s hradením účtov za elektrinu a teplo.

„Je to extrémne vážna situácia, ktorú musí štát riešiť, aby predišiel negatívnym sociálnym i širším spoločenským a environmentálnym dopadom,“ povedala Chajdiaková. Podľa prieskumu, ktorý pre SKI vypracovala v máji agentúra FOCUS, 19 percent slovenských občanov malo problém s úhradami za energia a ďalších 45 percent je ohrozených a prípadné zvýšenie cien energií by im spôsobilo problémy.

Dotácie na obnovu domov

Viacerí odborníci v tomto kontexte analyzovali dotačnú pomoc obnovdom.sk, ktorú nedávno spustila Slovenská agentúra životného prostredia.

Na jednej strane odborníci ocenili, že ide o rozsiahly program, ktorý napomôže úspore prostredníctvom rekonštrukcie domov, jednako ale poukázali na to, že nastavenie dotačných podmienok úplne nepomôže skupinám, ktoré chudoba najväčšmi zasahuje.

„Je správne, že v rámci dotačnej pomoci bola vyhlásená aj výzva zameraná na vybrané slabšie socio-ekonomické skupiny. Ide o rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom alebo pre rodiny s viac ako štyrmi deťmi, ktoré môžu získať až 95 percent nákladov na obnovu svojich domov,“ povedala Dokupilová.

Dodala však, že vzhľadom na to, že už v súčasnosti problém zasahuje viac než 19 percent občanov, takéto nastavenie nie je dostačujúce a pomoc treba rozšíriť na ďalšie skupiny ľudí. Dokupilová navrhla, aby sa pre najchudobnejšie skupiny pripravil špecifický podporný produkt, ktorý by bral do úvahy ich zložitú finančnú a sociálnu situáciu.