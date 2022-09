Plyn v zime v Európe aj na Slovensku bude, ale ten ruský už nikoho nezaujíma, konštatujú analytici

Plyn bude po celú zimu v Európe, aj na Slovensku a pre všetkých, konštatujú analytici z Dát bez pátosu na sociálnej sieti Facebook. Celkové dodávky sú vysoké a existuje prísľub ešte vyšších, lebo sa otvoril plynovod z Nórska do Poľska a otvorí sa niekoľko LNG terminálov.

„Minulý týždeň stúpli zásoby o dve miliardy m3 na 94 miliárd m3. V mnohých krajinách sme blízkom maxima a plných zásobníkov. Ostatné krajiny ich dobiehajú. V utorok bola Európska únia na 88 percent plná a do konca septembra to bude 90 percent,“ priblížili.

Tri scenáre

Analytici však upozorňujú, že z prítoku sedem miliárd týždenne sú dnes dve miliardy natlačené do zásobníkov a načrtli aj tri scenáre čo sa stane, ak už plyn o pár týždňov nebude kam tlačiť. Prvý je, že dodávky klesnú a bude viac plynu pre svet (Áziu). Druhý počíta s tým, že dodávky neklesnú, lebo príde zima a plyn bude treba na kúrenie.

„Dodávky sa použijú v plynových elektrárňach a aj ak by to bolo len čiastočne, tak príde k obrovskému navýšeniu výroby elektrickej energie. Miliarda m3 týždenne je asi 25GW stáleho výkonu a to je 60 takých reaktorov, ako spúšťame v Mochovciach III,“ píšu v súvislosti s tretím scenárom.

Dobrou správou je, že by mal prísť tlak na pokles ceny. Tá je dnes podľa analytikov o 45 percent nižšie ako maximum v auguste 2022, ale na druhej strane až na trojnásobku ceny v porovnaní s minulým rokom.

Ruský plyn

A čo dodávky plyn z Ruska? Ten už podľa analytikov v Európe takmer nikoho nezaujíma a aj Alžírsko nám v súčasnosti dodáva viac

„Takto pred rokom dodávali štyri ruské plynovody do Európy 40 zo 100 kubických metrov plynu. Minulý týždeň tohto roka to bolo päťkrát menej a ruských už je len osem zo 100 kubíkov,“ uviedli s tým, že plynovody Nordstream I. a II. sú na nule už mesiac, Yamal už pol roka a drobných 70 miliónov kubíkov denne tečie len cez Transgas a cez Turkstream.

„V rokoch 2015 až 2020 bol podiel ruského plynu na importe aj 43 percent, za pár týždňov to bude sedem percent a možno aj menej,“ doplnili.