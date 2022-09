Ruská ropa sa nemá podľa analytikov pred zimou dobre, Putinovi pôjde menej peňazí

Ruská ropa sa nemá pred zimou dobre a jej cena klesá. Upozornili na to analytici z Dát bez pátosu na sociálnej sieti Facebook. „Cena ruskej ropy je na ročnom minime a takto nízko bola len koncom apríla a v strede augusta,“ uviedli v príspevku s tým, že inak Rusi na rope zarábali obrovské peniaze.

Ruské ložiská pri bode „breakeven“

Ruská ropa Ural bola podľa analytikov do začiatku vojnového konfliktu na úrovni Brentu s malými odchýlkami.

„Po napadnutí Ukrajiny sa však vyvinul nový fenomén a to je rozdiel = diskont voči iným ropám, ktorý narástol až na 35 USD a v percentuálnom vyjadrení bol okolo 20 až 30 percent,“ konštatujú.

V súčasnosti sa ruská ropa predáva pod 70 USD, ale analytici upozorňujú, že ak sa cena zníži k 60 USD, tak niektoré ruské ložiská sa už blížia k bodu „breakeven“, čo znamená, že ich náklady sú podobne vysoké = 60 USD.

Pokles cien ropy aj pohonných látok

Analytici priblížili, že väčšina ruských ložísk má náklady na ťažbu od 25 do 65 USD a všetko nad túto sumu je čistý cash pre Rusko. Pripojili aj príklad: „Pri cene 90 amerických dolárov (USD) zarábalo Rusko tridsať až 65 USD, podľa typu ložiska, ale pri cene 65 USD už zarába nula až 40 USD, a to je výrazný pokles.“

Vzápätí však dodali, že Rusko nezačne menej peňazí dostávať hneď, ale postupne a neskôr, lebo medzi dodávkou a zaplatením je aj jeden až dva mesiace. „Asi si pamätáte, že aj marcové dodávky ruského plynu sme platili 20. mája,“ zaspomínali s tým, že také sú doby splatnosti a pre Rusko prídu nižšie platby v čase pred Vianocami.

A aký je výhľad pre ropu? „Vzhľadom na dostatočnú ponuku na svete a relatívne nízky dopyt po rope by sa Brent mal udržať pod 100 USD a ruský Ural v okolí 65 až 75 USD, prípadne by mali ísť nižšie,“ predpovedajú analytici s tým, že nižšie ceny ropy by sa mohli prejaviť aj na slovenských čerpačkách a benzín by sme mohli v októbri tankovať pod 1,60 eura za liter.