Potrebujete náš plyn inak ohrozíte svoje ekonomiky a ľuďom klesne životná úroveň, odkázal Putin Západu

Ruský prezident Vladimir Putin varoval Západ, že pokusy západných krajín postupne ukončiť dovoz ruského plynu budú mať negatívny vplyv na ich ekonomiky.

Európske snahy o nájdenie alternatív k ruským dodávkam plynu budú „pre iniciátorov takejto politiky dosť bolestivé“, povedal vo štvrtok s tým, že v Európe teraz nie je žiadna „rozumná náhrada“.

Dodávky z iných krajín, ktoré by mohli byť odoslané do Európy, predovšetkým zo Spojených štátov, by spotrebiteľov stáli mnohonásobne viac a to by „ovplyvnilo životnú úroveň ľudí a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva“, dodal.

Zo zemného plynu Európskej únie predstavuje 40 percent dovoz z Ruska. V prípade ropy je to 25 percent.