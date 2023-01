Prezidentka Čaputová vetovala zákon o zdanení plynovodov, ohrozil by Eustream aj energetickú bezpečnosť

Poslanci Národnej rady SR musia opätovne prerokovať schválený zákon o dani z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa rozhodla zákon vrátiť do parlamentu.

Zdôvodnila to tým, že aplikácia zákona dopadne iba na jediného adresáta tejto právnej normy, obchodnú spoločnosť Eustream, a.s., a to spôsobom, že reálne môže byť ohrozená nielen jej finančná a majetková stabilita, ale aj služby a činnosti, ktoré v rámci Slovenska a pre Slovensko zabezpečuje. Informoval o tom v pondelok hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Energetická bezpečnosť v ohrození

Spoločnosť Eustream má podľa prezidentky strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry. Dopady schváleného zákona tak môžu ohroziť v konečnom dôsledku energetickú bezpečnosť krajiny.

„Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dopadov,“ upozornila Čaputová.

Veto sa týka len jedného článku

Zákon o dani z osobitnej stavby obsahuje celkovo šesť novelizačných článkov, medzi ktorými je napríklad aj novela zákona o Rozhlase a televízii Slovenska. Veto prezidentky sa však týka výhradne zavedenia dane z osobitnej stavby.

„Vo svojom vete nerozporujem a nespochybňujem ostatné články schváleného zákona a s nimi spojené rozhodnutie zákonodarcu meniť a upravovať v zákone uvedené oblasti právnej úpravy,“ dodala prezidentka.

Návrh poslancov OĽaNO

Parlament schválil zákon o dani z osobitnej stavby na návrh poslancov za hnutie OĽaNO.

„Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti,“ zdôvodnili.

Základom pre výpočet dane má byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a ustanovená sadzba dane. Tá bude 6 000 eur za každý aj začatý kilometer osobitnej stavby. Prvým zdaňovacím obdobím by mal byť kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudne účinnosť. Zákon mal nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.