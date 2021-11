Priemyselné zväzy Budajove milióny vítajú, ale podpora firiem by mala byť dlhodobá a nie len v čase krízy

Oznámenie ministra životného prostredia Jána Budaja o zvýšení kompenzácií z Envirofondu pre slovenské energeticky náročné podniky na 11 miliónov eur považuje Asociácia priemyselných zväzov a dopravy za pozitívny krok, avšak stále nie dostatočný.

„Ohlásené navýšenie kompenzácií vítame, ale podporu energeticky náročných podnikov z Envirofondu je nevyhnutné riešiť nielen v čase energetickej krízy, ale dlhodobo a systematicky. Zvýšenie na 11 miliónov eur nepovažujeme za systémový krok. Predovšetkým treba riešiť efektívne nastavenie legislatívy,“ uviedol pre agentúru SITA generálny sekretár asociácie Andrej Lasz.

Viacerým spoločnostiam hrozí zánik

Ako dodal, slovenský priemysel už dlhodobo volá po dodržiavaní zákonom nastaveného mechanizmu kompenzácií. V slovenskej legislatíve sa totiž uvádza, že do priemyslu by sa z Envirofondu malo vrátiť 7,5 percenta z celkového objemu zdrojov, ktoré doň vkladajú firmy z predaja emisných povoleniek. V tomto roku sa však vrátilo iba niečo vyše jedno percento, konkrétne asi tri milióny eur.

„Ak by sa dodržala v zákone uvedená 7,5-percentná hranica, išlo by o sumu vo výške 18 miliónov eur,“ zdôraznil Lasz. Zároveň upozornil, že v iných európskych krajinách sa kompenzuje na úrovni viac ako 25 percent, čím slovenské priemyselné podniky strácajú konkurencieschopnosť a hrozí im zánik.

Asociácia očakáva efektívnejšie kompenzácie

Zvyšujúce sa ceny energií, ale aj záujem podnikov o nové inovatívne „zelené“ riešenia vo výrobe sú pritom podľa asociácie dôvodom na efektívnejšie kompenzácie. Tá na na tento problém upozorňuje dlhodobo.

„Slovensko má priemyselné fabriky so špičkovými technológiami zameranými na ochranu životného prostredia a znižovanie emisií. Z nášho pohľadu by bolo chybou nezvýšiť kompenzácie z Envirofondu a v súčasnej situácii energeticky náročným výrobcom nedať to, čo im podľa zákona patrí. Ich zánikom by prišli o prácu tisíce slovenských zamestnancov, ale utrpel by aj štát, ktorý by stratil milióny eur vo forme daní,“ myslí si Lasz.