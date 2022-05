Protimonopolný úrad nemôže znížiť ceny pohonných hmôt, túto kompetenciu má v rukách Matovič

Ak sa preukáže potreba zasiahnuť do cien pohonných hmôt, najúčinnejším a najrýchlejším nástrojom je uplatnenie cenovej regulácie. Konštatuje to Protimonopolný úrad SR s tým, že podobná cenová regulácia bola uplatnená aj v prípade antigénových testov.

Zásah do trhu a podnikania

Podľa zákona o cenách totiž cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov.

„Vzhľadom na to, že prípadná regulácia cien je veľmi významný zásah do trhu a podnikania, úrad si dovoľuje navrhnúť, aby cenový orgán – v tomto prípade Ministerstvo financií SR – zvážil, či a do akej miery je potrebné venovať sa tejto problematike v situácii, kedy sú maloobchodné ceny pohonných hmôt bez daní na území Slovenskej republiky jedny z najnižších v Európskej únii,“ upozorňuje ďalej PMÚ.

Ten zároveň uvádza, že nevykonáva reguláciu na trhu s pohonnými hmotami, ako ani na žiadnom inom trhu a výkon jeho právomocí je stanovený príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Zneužívanie dominantného postavenia na trhu

Úrad je oprávnený posudzovať a sankcionovať zneužívanie dominantného postavenia, avšak v prípadoch zneužívania dominantného postavenia je vždy najskôr potrebné vymedziť relevantný trh a preukázať dominantné postavenie predmetného podnikateľa.

Následne PMÚ posudzuje namietané konanie podnikateľa, pričom každá z praktík zneužívania dominantného postavenia má legislatívou, ekonomickou teóriu a prípadovým právom nastavené podmienky a štandardy, ktoré musia byť splnené, aby úrad mohol konštatovať zneužitie dominantného postavenia.

„Očakávania, že úrad by svojou činnosťou mohol určiť ceny pohonných hmôt do blízkej budúcnosti nie je možné považovať za reálne vzhľadom na kompetencie úradu,“ tvrdí PMÚ.