Putin a Erdogan sa dohodli a okamžite podniknú kroky k tomu, aby sa Turecko zmenilo na plynárenský uzol

Turecko a Rusko poverili svoje energetické orgány, aby okamžite začali technické práce na ruskom návrhu, ktorý by Turecko zmenil na plynárenské centrum pre Európu.

Nebudú na nič čakať

Ruský prezident Vladimir Putin navrhol vyvážať viac plynu cez plynovod TurkStream vedúci cez Čierne more do Turecka po tom, čo boli zastavené dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream v Baltskom mori.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že nebudú na nič čakať a príslušné ruské a turecké orgány budú spolupracovať na určení najlepšieho miesta pre centrum distribúcie plynu. Ako dodal, najlepším miestom sa javí byť región Trácia hraničiaci s Gréckom a Bulharskom.

Stretnutie prezidentov v Kazachstane

Turecký prezident sa o ruskom návrhu vyjadril vo štvrtok po návrate z regionálneho samitu v Kazachstane, kde sa stretol s Putinom. Vyjadrenia zverejnili noviny Hürriyet a ďalšie médiá.

Minister zahraničných vecí Turecka Mevlüt Čavušoglu uviedol, že Putin navrhol dodávanie plynu európskym krajinám, ktoré ho chcú, cez Turecko, pretože už nepovažuje plynovody Nord Stream 1 a 2 za „spoľahlivé“ potrubia.

Zároveň poznamenal, že ruský návrh potrebuje „byť poriadne preštudovaný“. Turecko však podľa neho chce zmierniť európsku energetickú krízu.

Agentúra AP pripomína, že Turecko chce už dlho byť energetickým centrom.