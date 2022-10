Heger viní za zdražovanie energií Putina, ale zastropovaním cien plynu praskne bublina

Zastropovaním cien plynu v Európe praskne cenová bublina a trhy sa upokoja. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽaNO) vo štvrtok na stretnutí Európskeho politického spoločenstva v Prahe, ktoré bude v piatok pokračovať neformálnym samitom členských štátov Európskej únie.

Neistota tlačí ceny energií nahor

Všetkých 44 krajín Európskeho politického spoločenstva si podľa neho uvedomuje, že spoločná komunikácia a koordinácia je teraz mimoriadne dôležitá a do najbližšieho obdobia je dôležité priniesť predvídateľné riešenia, aby sa trhy upokojili.

„Dôvod, prečo je cena energií taká vysoká, je aj neistota. A tú neistotu spoločnými silami vieme rozbiť tým, že položíme na stôl konkrétny európsky plán, na ktorý budú potom nadväzovať plány jednotlivých členských štátov,“ povedal Heger.

Pri tvorbe plánu musí byť podľa neho zachovaná spravodlivosť, aby žiadna krajina nebola poškodená, preto aj cenové úrovne budú musieť byť navzájom veľmi blízke.

Zastropovanie cien plynu

Ceny plynu musia byť podľa slov premiéra nastavené tak, aby Európa mala dostatočnú dodávku tejto komodity.

„Keď sa dohodneme, že nebudeme kupovať za viac ako nejakú cenu, tak aj trhu vyšleme signál, že už sa nejdeme predháňať, ale zároveň tá cena musí byť atraktívna, aby plyn do Európy chcel prísť. Európa dnes nakupuje plyn najdrahšie na celom svete, takže prirodzene, tí, ktorí ho predávajú, ho radi predajú tam, kde najviac zarobia,“ hovorí Heger.

Európa preto podľa neho musí postrážiť, aby cena neklesla pod takú úroveň, že by to pre predajcov prestalo byť atraktívne. Rozhodovať sa bude o tom, či bude strop len na potrubný plyn, alebo si Európa môže dovoliť zastropovať aj LNG plyn.

Premiér zároveň zdôraznil, že ak bude cena aj po zastropovaní málo únosná pre slovenské firmy, štát bude hľadať riešenia, ako im to kompenzovať.

Putin je zodpovedný za rast cien

Heger vo štvrtok v Prahe hovoril s viacerými štátnikmi, okrem iných s tureckým prezidentom, slovinským premiérom a tiež s nórskym premiérom, ktorému sa poďakoval za zvýšenie kapacít dodávok plynu.

„Dôvod, prečo je cena plynu taká vysoká, je Vladimír Putin. Je to spôsob hybridnej vojny, ktorou vydiera Európu,“ skonštatoval premiér. Zároveň vyzdvihol, že Európe sa podarilo za krátke sedemmesačné obdobie odkloniť od dodávok ruského plynu a ropy, čo výrazne napomáha k tomu, aby krajiny vedeli zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť.

„Jediný prvok nepredvídateľnosti je Vladimír Putin tým, že sa vyslovene hrá s dodávkami, pustí ich a zastaví, potom sa na niečo vyhovorí a podobne. Jemu to hrá do karát, lebo on si chce nahnať tie isté príjmy za výrazne menšie dodávky,“ hovorí Heger.

Putin sa podľa jeho slov naplno vyfarbuje a ukazuje, že mu nezáleží na Európe ani na nikom, len na vlastnom benefite. „Keď Putin stratí vplyv na Európu, neistota zmizne a tým pádom aj trhy sa upokoja,“ dodal premiér.