Putin nariadil Gazpromu prijímať platby od nepriateľov iba v rubľoch, kontrakty však akceptujú euro či dolár

Ruský prezident Vladimir Putin poveril ruský štátny energetický gigant Gazprom, aby prešiel na platby v rubľoch. Informoval o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.

Platby v rubľoch

Na otázku novinárom, či bude Rusko pokračovať v dodávkach plynu do EÚ, ak európske krajiny odmietnu platiť v rubľoch, Peskov odpovedal: „Ruský prezident nariadil Gazpromu, aby akceptoval platby v rubľoch. Do týždňa, alebo skôr do zostávajúcich štyroch dní, by mal Gazprom vyvinúť zrozumiteľný systém, ako sa to dá technicky a logisticky uskutočniť,“ povedal Peskov.

Ruský prezident v stredu prezentoval požiadavku, aby „nepriateľské“ krajiny začali platiť za ruský plyn v rubľoch.

Zmluvy akceptujú aj inú menu

Otázne však zostáva, nakoľko bude Putinova požiadavka uskutočniteľná, pretože ako upozornil nemecký kancelár Olaf Scholz, v platných kontraktoch je zakotvená aj mena, v akej sa má platiť.

„Väčšinou ide o eurá alebo doláre,“ podotkol Scholz. Úpravu zmluvy navyše nie je možné urobiť jednostranne a musí s ňou súhlasiť aj druhá strana.

Platby v rubľoch za energie už verejne odmietli predstavitelia Nemecka, Talianska, Poľska či predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.