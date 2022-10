Rada EÚ prijala mimoriadne opatrenia na zníženie cien energií

Rada Európskej únie (EÚ) vo štvrtok formálne prijala nariadenie o mimoriadnych opatreniach pre riešenie vysokých cien energií. Prijatie nariadenia nasleduje po politickej dohode, ktorú dosiahli ministri energetiky EÚ na mimoriadnom zasadnutí Rady pre energetiku 30. septembra. Rada o tom informuje na svojej webstránke.

Nariadenie stanovuje dobrovoľný cieľ celkového zníženia hrubej spotreby elektriny o 10 % a povinný cieľ zníženia o 5 % spotreby elektriny v čase špičky. Členské štáty sa dohodli, že určia 10 % svojich hodín špičky medzi 1. decembrom 2022 a 31. marcom 2023, počas ktorých znížia dopyt.

Strop trhových príjmov

Rada sa tiež dohodla na strope trhových príjmov na 180 eur za megawatthodinu pre výrobcov elektriny vrátane sprostredkovateľov, ktorí na výrobu elektriny využívajú takzvané inframarginálne technológie, ako sú obnoviteľné zdroje, jadro a hnedé uhlie.

Úroveň stropu je navrhnutá na zachovanie ziskovosti prevádzkovateľov a aby sa zabránilo brzdeniu investícií do obnoviteľných energií.

Povinný dočasný solidárny príspevok

Nariadenie Rady stanovuje povinný dočasný solidárny príspevok na zisky podnikov pôsobiacich v sektoroch ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Tento príspevok sa vypočíta zo zdaniteľných ziskov určených podľa vnútroštátnych daňových pravidiel vo fiškálnom roku začínajúcom v roku 2022 a/alebo v roku 2023, ktoré sú nad 20 % nárastom priemerného ročného zdaniteľného zisku od roku 2018.

Členské štáty použijú výnosy zo solidárneho príspevku na finančnú podporu domácností a firiem a na zmiernenie dopadov vysokých maloobchodných cien elektriny.

Možnosť stanoviť nižšie ceny

Členské štáty tiež môžu dočasne stanoviť cenu za dodávku elektriny malým a stredným podnikom, aby tak ďalej podporili MSP, ktoré zápasia s vysokými cenami energií. Členské štáty sa tiež dohodli, že môžu výnimočne a dočasne stanoviť nižšiu cenu za dodávku elektriny.

Dočasné a mimoriadne opatrenia sa budú uplatňovať od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2023. Ciele zníženia spotreby energie sa budú uplatňovať do 31. marca 2023. Povinný strop pre trhové príjmy sa bude uplatňovať do 30. júna 2023. Členské štáty zaviedli osobitné výnimky pre Cyprus a Maltu.