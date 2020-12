Repowering by mal byť realitou v budúcom roku, plánuje regulátor

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje zaviesť takzvaný repowering na slovenský trh s obnoviteľnými zdrojmi energií už v druhej polovici budúceho roka. „Na príprave repoweringu intenzívne pracujeme, hlavne na identifikácii a návrhu potrebných legislatívnych zmien a tiež na celkovom systéme a spôsobe uplatnenia repoweringu,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Repowering na dobrovoľnej báze

Či sa všetko stihne do druhého polroka budúceho roka, bude však podľa neho záležať od prijatia potrebnej legislatívy a od situácie na trhu. „Vynaložíme všetko úsilie na prípravu repoweringu a podporu legislatívneho procesu jeho prijatia. Z nášho pohľadu by bolo ideálne, keby sa mohli príslušné subjekty do repoweringu prihlásiť už v priebehu druhého polroka 2021,“ dodal Igaz.

Regulátor chce prostredníctvom repoweringu prenastaviť existujúci systém podpory obnoviteľných zdrojov v SR s cieľom predĺžiť dĺžku podpory nad súčasný rámec 15-tich rokov. To podľa regulátora umožní znížiť objem vyplácanej podpory vstupujúcej do tarify za prevádzkovanie systému na ročnej báze. Tým sa vytvorí priestor na zníženie záťaže tarify v cenách elektriny pre odberateľov.

Podpora na pätnásť rokov

Slovensko začalo podporovať výkup zelenej elektriny v roku 2009, teda počas prvej vlády Roberta Fica. Výrobcovia získali podporu na 15 rokov. Prvým podporeným výrobcom zelenej elektriny tak skončí podpora niekedy v rokoch 2024 až 2025. Aj tých však chce regulačný úrad presvedčiť o predĺženie podpory za menej peňazí ročne. Regulátor už rozbehol rokovania a konzultácie o repoweringu so zástupcami výrobcov elektriny. „Rokujeme aj so zástupcami výrobcov zelenej elektriny. Úrad má záujem, aby sa jednotliví výrobcovia prihlásili k tejto zmene dobrovoľne,“ konštatoval Igaz.

Slovenskí odberatelia elektriny by mali v tomto roku podporiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a z kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) sumou 413 miliónov eur. Toľko peňazí by mali celkovo zaplatiť za “zelenú“ elektrinu vo svojich faktúrach. Suma ešte nemusí byť konečná. Celkovú výšku podpory totiž ovplyvní situácia na trhu s elektrinou spôsobená pandémiou COVID-19. V minulom roku zaplatili odberatelia vo svojich faktúrach na podporu zelenej elektriny o niečo viac. Podľa regulátora to bola čiastka 434 milióna eur.

Megawatty sa rozdávali za Ficovej aj za Radičovej vlády

Najviac povolení ma pripojenie zeleného zdroja sa rozdalo počas prvej vlády Roberta Fica a vlády Ivety Radičovej. Povoliť pripojenie zeleného zdroja do siete mohla Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a distribučné spoločnosti. Tie schvaľujú zelené zdroje s výkonom do jedného megawattu, SEPS vydávala kladné stanovisko pre zdroje s výkonom nad jeden megawatt, teda napríklad pre veľké slnečné elektrárne. SEPS ako subjekt zodpovedný za udržovanie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny na základe štúdie zo žilinskej univerzity stanovil limit na vydanie kladných stanovísk do výšky 120 megawattov, s plánovaným uvedením do prevádzky najneskôr do konca roka 2011.

Podľa dostupných informácií, do konca roka 2010 bolo uvedených do prevádzky spolu 174 megawattov zelených zdrojov, z čoho bolo 126 megawattov na základe rozhodnutia distribučných spoločností. Od roku 2011 bolo pripojených 338 megawattov, z toho tvorili väčšinou malé zdroje s výkonom do jedného megawattu (spolu 286 megawattov). Ku koncu roka 2012 tak bolo na Slovensku inštalovaných viac ako 513 megawattov zelených zdrojov.