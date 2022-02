Ropný gigant BP vykázal najvyšší celoročný zisk za osem rokov, vďačí za to rastúcim cenám

Britský ropný gigant BP za minulý rok vykázal najvyšší celoročný zisk za osem rokov vďaka rastúcim cenám ropy a zemného plynu.

Firma informovala, že v roku 2021 dosiahla základný zisk v sume 12,8 miliardy dolárov. Informuje o tom portál news.sky.com.

Stúpla aj cena ropy Brent

Celoročný výsledok spoločnosti podporil zisk v objeme 4,1 miliardy dolárov za záverečné tri mesiace vlaňajška. Zisk za štvrtý kvartál stúpol v porovnaní s tretím štvrťrokom, za ktorý bol v sume 3,3 miliardy dolárov.

Cena severomorskej ropy Brent, ktorá je medzinárodnou referenčnou cenou, tento týždeň stúpla na 93 dolárov za barel. V apríli minulého roka bola pod hranicou 20 dolárov za barel.

Na zelenú energiu dajú viac peňazí

Firma BP v súvislosti so svojím celoročným výsledkom uviedla, že vynaloží viac financií na prechod k zelenej energii. Spoločnosť informovala, že sa teraz snaží do roku 2030 zredukovať emisie o 50 percent. Pôvodne ich do konca toto desaťročia plánovala znížiť o 30 až 35 percent.

K jej plánom vo Veľkej Británii patria investície do veterných parkov v Írskom mori a pri pobreží Škótska. Zároveň sa zaviazala vynaložiť viac peňazí na výstavbu nabíjacích staníc pre elektrické automobily.

(1 EUR = 1,1447 USD)