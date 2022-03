Rusko na Ukrajine bojuje bombami a v Európe plynom, podľa Hegera musí byť Slovensko pripravené aj na náhle stopnutie dodávok

Slovenská republika musí byť pripravená aj na možnosť náhleho odstavenia ruského plynu a musí si pripraviť scenáre na riešenie tejto krízy. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to po rokovaní Bezpečnostnej rady v stredu 30. marca uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.

Poukázal pritom na Nemecko, ktoré už vyhlásilo v tejto veci prvý stupeň varovania, a to z dvoch dôvodov. Prvým je vojna na Ukrajine a druhým požiadavka Ruska, aby európski odberatelia platili za plyn v ruských rubľoch.

„Ak to prenesieme na slovenské podmienky, Slovenský plynárenský priemysel by musel najskôr nakúpiť za eurá ruble a následne za získané ruble kúpiť od ruského Gazpromu plyn. Tým by sa však len zvýšila závislosť Slovenska od Ruska. Už by nebola len energetická, ale aj finančná,“ zdôraznil. Pripomenul, že Rusi už raz, v roku 2009 počas zimy, tok plynu do Európy zastavili.

Premiér skonštatoval, že pochybnosti Slovenska o spoľahlivosti ruských dodávok plynu sú po útoku na Ukrajinu ešte väčšie. „Hľadáme preto spoločne so všetkými členskými krajinami Európskej únie alternatívne riešenia, aby sme ochránili naše domácnosti a priemysel,“ povedal. Dodal, že zatiaľ čo Rusko na Ukrajine bojuje bombami, vo zvyšku Európy bojuje plynom.