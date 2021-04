SEPS očakáva v tomto roku výrazný pokles zisku, môže za to aj zmena nastavenia taríf

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) predpokladá v tomto roku výrazný pokles zisku pred zdanením. Kým v minulom roku dosiahol podnik hrubý zisk na úrovni 83 miliónov eur, v tomto roku by to už malo byť len 33 miliónov eur.

Za pokles môže viacero faktorov

Na nižšom plánovanom zisku sa podľa predsedu predstavenstva SEPS Petra Dovhuna podpísalo niekoľko nových faktorov a skutočností, ktoré v minulých rokoch na hospodárenie spoločnosti nevplývali.

„Ide predovšetkým o zmenu v prístupe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) k nastaveniu taríf na tento rok, kde ÚRSO v podstate anulovalo benefity SEPS z úspory nákladov na podporné služby a výnosov z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. ÚRSO ďalej znížilo povolené náklady na podporné služby, čím sa vytesnil priestor na dosiahnutie ich úspor, ktoré boli významnou súčasťou výsledkov hospodárenia spoločnosti v minulých rokoch,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk Dovhun.

Očakávajú pokles výnosov

Štátna spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je ministerstvo financií, taktiež v tomto roku očakáva pokles výnosov z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. Dôvodom je uvedenie do prevádzky dvoch nových medzinárodných vedení na slovensko-maďarskom profile (pokles výnosov z aukcií) a spustenie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce, čo ovplyvní medzinárodné toky v prenosovej sústave.

„Pravdepodobne to spôsobí pokles výnosov z kompenzačného mechanizmu za medzinárodné prenosy (ITC),“ konštatoval Dovhun s tým, že dopad na tohtoročný zisk budú mať aj vyššie odpisy v dôsledku investičnej činnosti spoločnosti.

Plánuje preinvestovať 65 miliónov

Slovenský prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy v tomto roku plánuje preinvestovať takmer 65 miliónov eur. Z toho 40 % by malo smerovať do výstavby a obnovy vedení, 27 % do výstavby a obnovy elektrických staníc a súvisiacich zariadení a ďalších 24 % do technológií ICT a obchodných systémov.

„Zvyšok predstavujú ekologické stavby a ostatné investície, ktoré sa nedajú samostatne kategorizovať. Som presvedčený, že sa nám tento plán podarí spoločne naplniť,“ uzavrel Dovhun s tým, že v budúcom roku by sa mali investície spoločnosti SEPS navýšiť až na 81 miliónov eur.