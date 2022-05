SIEA hľadá spoločnosť na zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou"

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) hľadá spoločnosť na organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“.

Ako sa ďalej uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 442-tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. O víťazovi verejnej súťaže rozhodne cena. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 20. júna tohto roka.

„Predmetom zákazky je komplexné organizačno-technické zabezpečenie a realizácia účasti verejného obstarávateľa na Roadshow so Žiť energiou, so zameraním na priblíženie problematiky obnoviteľných zdrojov energie, úspor energie a nízkoemisných, respektíve bezemisných zdrojov energie, napríklad vodíka a súvisiacich technológií širokej verejnosti atraktívnou, interaktívnou a zrozumiteľnou formou,“ približuje agentúra.

Úspešný uchádzač by mal organizačno-technicky zabezpečiť predpokladaný počet trinásť samostatných podujatí, a to od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30. júna roku 2023. Konkrétne by malo ísť o celkovo o osem podujatí, teda v každom kraji jedno podujatie, od nadobudnutia účinnosti zmluvy do konca tohto roka a od začiatku budúceho roka do 30. júna roku 2023 celkovo päť podujatí, po jednom podujatí v Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.