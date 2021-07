Slováci stále nemajú veľký záujem o elektromobily, zmeniť to môže až tvrdší boj s emisiami

Záujem Slovákov o elektrické autá výrazne nerastie. V prvom polroku tohto roku sa pre kúpu takéhoto osobného vozidla rozhodlo 432 z nich. Za celý minulý rok sa pritom na Slovensku predalo 918 elektromobilov.

Dominujú benzínové autá

Ako ďalej vyplýva z údajov Zväzu automobilového priemyslu SR, podiel tohto typu áut na celkovom predaji je stále pomerne zanedbateľný. Za prvých šesť mesiacov sa pohyboval na úrovni od 0,6 po 1,44 %. Za celý vlaňajší rok dosiahol 1,2 %.

Na slovenskom trhu pritom dlhodobo dominujú benzínové vozidlá. Od januára do júna aktuálneho roka tvorili asi polovicu všetkých registrácií. Približne štvrtinový podiel si držia automobily poháňané naftou.

Darilo sa Volkswagenu

Z celkového počtu elektrických áut predaných za prvý polrok tohto roka na Slovensku sa najviac darilo značke Volkswagen.Zákazníci si kúpili 81 kusov tejto značky. Na druhom mieste sa ocitla Škoda s 54 vozidlami a na treťom Kia so 48. Celkovo si Slováci kúpili za uvedené obdobie elektrické automobily 17 značiek.

Predaj elektromobilov by mohol do výraznej miery ovplyvniť ohlásený tvrdší boj s emisiami predstavený Európskou komisiou. Jeho súčasťou je aj návrh na zákaz predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035.