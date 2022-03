Slovenské elektrárne chcú na hornej Nitre postaviť fotovoltickú elektráreň, s výstavbou začnú už o rok

Na hornej Nitre vyrastie nová fotovoltická elektráreň. Na mieste bývalého odkaliska v Zemianskych Kostoľanoch ju plánujú postaviť Slovenské elektrárne, ktoré chcú do výstavby elektrárne investovať 10 miliónov eur.

Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý už predložil investor na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), ročne by mala elektráreň produkovať viac ako 11-tisíc megawatthodín elektrickej energie.

Súčasť veľkého projektu

Cieľom projektu fotovoltickej elektrárne je podľa investora zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe SR v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a v súlade s Integrovaným národným klimatickým a energetickým plánom z roku 2019.

„Fotovoltická elektráreň v danej lokalite bude zároveň súčasťou veľkého projektu „Zelený vodík pre Slovensko“, ktorého cieľom je rozvoj a testovanie nových metód, a to získavanie vodíka v elektrolyzéri, v ktorom bude prebiehať rozklad vody na vodík a kyslík,“ uvádza vo svojom zámere investor.

Termín začatia výstavby je známy

Viac ako 22-tisíc fotovoltických panelov bude umiestnených na ploche 20 hektárov, pričom inštalovaný výkon je plánovaný na 10 MWp. Ten by mal byť podľa projektu vyvedený VN káblom do areálu Elektrárne Nováky, kde sa navrhuje umiestnenie výroby vodíka.

Vyrobenú elektrickú energiu bude možné vyviesť aj do 110 kV siete. S výstavbou chcú Slovenské elektrárne začať v apríli budúceho roka, fotovoltická elektráreň by mala byť funkčná do konca roku 2023.