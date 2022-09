Slovenské elektrárne už vedia, kedy v Mochovciach uvedú do prevádzky aj štvrtý blok

Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach majú Slovenské elektrárne v pláne uviesť do prevádzky 23 mesiacov po sprevádzkovaní tretieho bloku. Na tlačovej konferencii pri príležitosti zavážania jadrového paliva do tretieho bloku elektrárne to uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

„Štvrtý blok máme v pláne spustiť 23 mesiacov po treťom bloku, teda po zavezení paliva, v prípade, že prvostupňové rozhodnutie Úradu jadrového dozoru nebude napadnuté,“ povedal s tým, že ide o časový úsek medzi zavezením paliva do štvrtého bloku oproti zavezeniu paliva do tretieho bloku.