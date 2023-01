Slovensko má jeden z najväčších potenciálov znížiť celkovú spotrebu zemného plynu zateplením budov. Tie majú na všetkej energetickej spotrebe plynu v krajine podiel 57 %, pričom na vykurovanie ho používa viac ako 1,4 milióna domácností.

Najväčší potenciál úspor plynu

Týka sa to takmer 63 %, necelých 690-tisíc rodinných domov, a približne 73 % bytových domov so 750-tisíc bytmi. Vyplýva to zo štúdie thinktanku BPIE – Buildings Performance Institute Europe, informovala o tom vo štvrtok platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) Podľa štúdie komplexnou renováciou obytných budov by bolo možné v Európskej únii znížiť spotrebu plynu na vykurovanie budov o 44 %.

Spomedzi všetkých členských krajín EÚ je najväčší potenciál úspor zemného plynu v Luxembursku, Holandsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.

„Hovoríme dlhodobo, že potenciál v sektore budov máme obrovský. Aby sme tieto úspory dosiahli aj v realite, musíme výrazne pridať,“ uviedla riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.

Obnova všetkých budov

Predpoklad úspor počíta s obnovou všetkých budov na bývanie do roku 2050, teda rodinných aj bytových domov.

„Znamená to zrýchlenie tempa obnovy zo súčasného 1 % ročne na 3 % do roku 2035 a ďalšie zvýšenie na 4 % do roku 2040. Finančné prostriedky na tieto investície ponúka na Slovensku nielen Plán obnovy a odolnosti, ale aj štartujúce programové obdobie nových eurofondov,“ podotkla Nikodemová.

Vláda opakovane rieši ceny energii a to, ako uľahčiť ľuďom v neľahkej energetickej situácii. Kompenzácie za vysoké ceny energií však podľa platformy nie sú systémovým riešením.

Ceny energií sa nevrátia

„Jediným trvalým riešením je zníženie spotreby a na to je príležitosť aj v novej kapitole Plánu obnovy REPowerEU. Investícia do zvýšenia energetickej hospodárnosti domov a bytov sa dnes javí ako jedno z najlepších riešení,“ hovorí analytik BPB Richard Paksi.

Aj napriek zastropovaniu sa podľa neho ceny energií pravdepodobne nevrátia na úrovne pred pandémiou a faktúry za energie budú tvoriť oveľa väčšiu časť výdavkov domácností ako doteraz.

„Komplexnou obnovou, kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 percent,“ dodal Paksi. Len zateplenie strechy podľa neho dokáže znížiť spotrebu o približne 15 percent.