Slovensko zatiaľ neeviduje prerušenie dodávok ropy z Ruska, výpadky by sme podľa analytičky zvládli

aktualizované 24. februára, 14:45

Prerušenie dodávok ropy z Ruska by ešte Slovensko vedelo zvládnuť. Prerušenie dodávok plynu by však už malo pre Slovensko väčšie následky. Pre agentúru SITA to uviedla analytička 365.bank Jana Glasová.

Európa je závislá na ruskom plyne

Prerušenie dodávok plynu z Ruska by podľa nej spôsobilo nemalé problémy v mnohých priemyselných odvetviach na Slovensku aj v krajinách EÚ. To by viedlo aj k spomaleniu nášho ekonomického rastu, ktorý by preto nedosiahol očakávané úrovne.

„Zrejme najviac by sme mohli pocítiť výpadky v dodávkach ruského plynu, keďže tam neexistujú adekvátne náhrady a nielen Slovensko, ale prakticky celá Európa je výrazne závislá na ruskom plyne. V prípade ropy sú tieto riziká menšie, keďže tam by sme zásobovanie vedeli nahradiť aj ropovodom Adria, ktorý k nám smeruje z Maďarska,“ konštatovala Glasová.

Dodávky ropy sú stabilné

Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, zatiaľ nezaznamenal prerušenie dodávok ropy z Ruska. „Aktuálne dodávky ropy ropovodom Družba sú stabilné, nezaznamenali sme žiadne výpadky,“ povedala pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu Linda Vaškovičová.

Transpetrol je na prípadné výpadky v dodávkach ropy pripravený. „Momentálne spoločnosť vykonáva všetky potrebné opatrenia, aby sa prípadné zmeny v dodávkach ropy eliminovali,“ konštatovala Vaškovičová.