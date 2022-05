Spoločnosť Greenpeace zverejnila návrh 10 opatrení na zníženie závislosti od ruskej ropy, má pre vládu odkaz

Organizácia Greenpeace zverejnila návrh 10 opatrení, ako znížiť závislosť od ruskej ropy. Organizácia vyzýva vládu, aby namiesto výnimky z embarga požadovala plán na zníženie jej spotreby. Informovala o tom hovorkyňa pre Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová v tlačovej správe.

Opatrenia v sektore dopravy

„Namiesto toho, aby vláda vypracovala plán, ako sa zbaviť závislosti od ruskej ropy, sa rozhodla vybaviť si výnimku z európskeho ropného embarga. Tým pádom môžeme financovať vojnu na Ukrajine o niečo dlhšie ako ostatné krajiny Európskej únie (EÚ) a to všetko len preto, aby mohli fosílne spoločnosti naďalej profitovať. Návrh, ako znížiť našu závislosť od ruskej ropy pomocou udržateľnejších opatrení je už pritom na stole a výhovorky typu nedá sa tu nemajú svoje miesto,” uviedla koordinátorka klimatickej kampane Dorota Osvaldová.

Organizácia ponúka päť krátkodobých a päť dlhodobých opatrení v sektore dopravy, ktorý spotrebuje takmer dve tretiny ropy v Európskej únii. Krátkodobé opatrenia v oblasti transportu by mohli podľa organizácie v priebehu niekoľkých mesiacov znížiť spotrebu ropy o 40 miliónov ton ročne. To predstavuje 28 percent ruského importu do EÚ.

Dovoz fosílnych palív

Ide napríklad o zákaz letov na krátke vzdialenosti, posilnenie verejnej, ako aj cyklistickej a pešej dopravy, presun tovaru z diaľnic na železnicu, či zníženie a zefektívnenie individuálnej automobilovej dopravy. EÚ by tým ušetria 19,7 miliárd eur a 144 miliónov ton emisií ročne, čo je ekvivalent emisií z 93 miliónov áut.

„EÚ, vrátane Slovenska, sa naďalej podieľa na financovaní Putinovej vojny na Ukrajine prostredníctvom dovozu fosílnych palív, ktoré predstavujú hlavný zdroj príjmov pre ruskú štátnu kasu. Len v pandemickom roku 2020 zaplatilo Slovensko za dovoz ropy z Ruska až 1,6 miliardy eur. Teraz nie je priestor na nezmyselné výnimky, ale na prijatie ráznych a konkrétnych opatrení, ktoré znížia spotrebu ropy, posilnia udržateľné a obnoviteľné alternatívy a vyvedú nás zo závislosti od fosílnych palív raz a navždy,“ uzavrela Brandysová.