Štátny energetický holding nebude, pre ministerstvo to už nie je témou

Na vytvorení štátneho energetického holdingu sa už nepracuje. Súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva SR pripravilo len spojenie šiestich štátnych najväčších teplární pod MH Teplárenský holding. Zoskupovanie ostatných štátnych akcií v energetických podnikoch pod jednu strechu však nie je podľa štátneho tajomníka ministerstva Karola Galeka témou dňa.

Obavy štátneho tajomníka

„Máme prehľad o dianí vo všetkých energetických spoločnostiach a pracujeme na zefektívnení ich činnosti. Obávam sa, že vytvorenie energetického holdingu, v ktorom by sme zlúčili spoločnosti pôsobiace na voľnom trhu spolu s regulovanými, by malo za následok iba ak zakrývanie skutočného stavu, ako sme to v minulosti videli v SPP,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a pre agentúru SITA Galek.

Výmysel minulých vlád

Štátny energetický holding mal vzniknúť ešte počas minulej vlády. O nejakom štátnom energetickom holdingu už hovorila predchádzajúca jednofarebná vláda Roberta Fica. Ministerstvo hospodárstva SR na čele s bývalým ministrom Petrom Žigom si nechalo vypracovať analýzu, na základe ktorej mal úlohu štátneho energetického holdingu vykonávať štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

Teda pod plynárov mali prejsť všetky zvyšné štátne podiely v energetických podnikoch. Koncom roka 2018 minister Žiga v rozhovore pre portál vEnergetike.sk povedal, že technicky sú na vznik holdingu pripravení, čaká sa už len na politický súhlas. Ten však neprišiel ani do parlamentných volieb v minulom roku, po ktorých na Slovensko prišla už nová vláda.