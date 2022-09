Sulík vyzval na šetrenie a ubezpečil Slovákov, že sľubované ceny energií v budúcom roku budú

Ceny elektriny a plynu budú v budúcom roku na Slovensku na prijateľnej úrovni. Ako uviedol pred pondelňajším rokovaní vlády minister hospodárstva v demisii Richard Sulík, ceny energií by mali byť vo výške, ako vláda už sľúbila.

„Všetko je to na dobrej ceste. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa to nemalo podariť,“ povedal Sulík, ktorý stále nevie, komu má odovzdať agendu na ministerstve. „Meno môjho nástupcu neviem dodnes, a to som už pár dní v demisii. Toto je ďalší príklad, ako sa nemá riadiť štát,“ konštatoval Sulík.

Sulík znova avizoval, že je potrebné s energiami šetriť. Každá jedna domácnosť by mala v budúcom roku ušetriť zhruba 15 % spotreby energií. „Kto ušetrí 15 % bude mať cenu elektriny veľmi blízku k tomu, čo platí aj dnes,“ uzavrel Sulík.