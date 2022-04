Sulík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz ruského plynu či ropy, napáchalo by to obrovské škody

Minister hospodárstva Richard Sulík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz ruského plynu či ropy do Európskej únie. „Zásadne nesúhlasím s tým, pretože to by napáchalo obrovské škody na hospodárstve. Nevidím žiaden zmysel v sankciách, ktoré uškodia viac nám, ako tomu, proti komu sú nasmerované,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády minister Sulík.

S embargom na dovoz uhlia z Ruska slovenský minister hospodárstva väčší problém nemá. „Vieme s tým žiť,“ podotkol Sulík, ktorý však upozornil, že embargo na dovoz uhlia môže extrémne zvýšiť cenu plynu na trhoch, keďže na uhlí je veľmi závislá nemecká ekonomika.

Vláda na stredajšom rokovaní schválila aj krízový plán v súvislosti s hrozbou výpadku dodávok energií. Materiál však vláda nezverejnila. „Sú tam citlivé informácie až dôverné. Momentálne je situácia stabilizovaná. Robíme na tom, aby sme boli v dodávkach energií nezávislí,“ konštatoval Sulík.