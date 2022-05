Sulíkov nápad zrušiť emisné povolenky je ekonomický, ekologický a sociálny blud. Nepomôže nikomu okrem najväčších znečisťovateľov planéty

Dočasné zastavenie obchodovania s emisiami by neprinieslo očakávané benefity, myslí si Slovenská klimatická iniciatíva. Benefitov by sa nedočkali firmy ani obyvatelia Slovenska, pozitívny dopad by to nemalo ani na klímu.

Iniciatíva upozorňuje, že obchodovanie s emisiami v rokoch 2012 až 2020 prinieslo Slovensku príjmy na úrovni viac ako miliardy eur, pričom tieto financie podľa iniciatívy nielen sanovali štátny rozpočet, ale boli využívané na viaceré inovačné projekty, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a ochranu prírody. Informovala o tom koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřina Chajdiaková v tlačovej správe.

Znižovanie energetickej závislosti na Rusku

„Už takmer 17 rokov je systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov základným pilierom stratégie Európskej únie na ich zníženie v priemysle a pri výrobe elektrickej energie a tepla. Slovensko potrebuje jasný plán, aktualizáciu stratégií a najmä pretavenie stratégií do reality. Zastavenie systému obchodovania s emisiami (ETS) jednoducho nie je riešením. Naopak, práve dnes potrebujeme viac investícií do programov úspor energií, zvyšovania energetickej efektívnosti aj rozvoja OZE, ktoré znižujú našu závislosť na fosílnych palivách od Ruska,“ uviedla Chajdiaková.

Komplexný systém obchodovania s emisnými povolenkami nie je podľa nej o motivácii priemyslu k znižovaniu emisií, ale aj o využívaní prostriedkov z ich predaja na zelené investície.

„Do ETS systému platia hlavne veľké podniky. Tie majú podľa oficiálnych štatistických údajov aktuálne mimoriadne vysoké zisky. Zastavenie ETS by znamenalo, že by sme vymenili krátkodobé zisky veľkých znečisťovateľov za potrebné opatrenia pre ochranu klímy. To je nezmysel ekonomický, ekologický aj sociálny“ dodal Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a výrobcov OZE.

Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti

Od roku 2021 bol na základe výnosov z ETS vytvorený Modernizačný fond, ktorý má v rokoch 2021 – 2030 podporovať investície na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v období rokov 2021 – 2030. Slovensko má vďaka tomu spolu k dispozícii približne 2,6 miliardy eur.

„Teraz je ten správny čas zamerať sa na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa majú financovať aj z predaja emisných povoleniek. Toto je tá cesta, ktorá nás dovedie k uhlíkovej neutralite a trvalej udržateľnosti zdrojov energie,“ podčiarkol Karaba.

Platforma Budovy pre budúcnosť preto vyzýva vládu, aby začala pracovať na akčných plánoch Pripravení na zimu, ktorý by riešil konkrétne zníženie dovozu ruského plynu do konca roku 2022 a Nezávislí na ruskom plyne, ktorý by priniesol riešenie pre dlhodobé ukončenie našej závislosti na ruskom plyne do konca roka 2026.