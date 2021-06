Tretí mochovský blok je pripravený na zavezenie jadrového paliva (video)

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) v polovici mája vydal pre tretí mochovský blok povolenie na uvádzanie do komerčnej prevádzky.

Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení. Tie podľa ÚJD preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania. Tretí blok je tak dnes plne technicky pripravený. Slovenské elektrárne pristúpia k zavezeniu jadrového paliva do reaktora hneď po nadobudnutí právoplatnosti povolení.

Jadrové palivo chcú Slovenské elektrárne do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce zavážať na jeseň tohto roku. Štvrtý mochovský blok by chcel slovenský dominantný výrobca elektriny uviesť do prevádzky o dva roky po treťom bloku.

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny. Na dostavbe Mochoviec sa zúčastnilo približne 450 dodávateľských subjektov. V čase vrcholu výstavby v Mochovciach na stavenisku pracovalo takmer 7 000 ľudí, ktorí spolu odpracovali doteraz viac ako 103 miliónov človekohodín.

Pozrite sa, ako vyzerá nová elektráreň pripravená na zavezenie paliva: