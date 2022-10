Ukrajinci chcú opäť spustiť jadrovú elektráreň v Záporoží, klesajúce teploty ohrozujú bezpečnostné zariadenia

Ukrajina zvažuje opätovné spustenie najväčšej európskej jadrovej elektrárne v Enerhodare okupovanej ruskými jednotkami, aby zaistila jej bezpečnosť.

Deje sa tak len niekoľko týždňov po tom, ako jej odstavenie sprevádzali obavy z jadrovej katastrofy. V utorok o tom informoval šéf ukrajinskej národnej spoločnosti na výrobu jadrovej energie Enerhoatom.

Zajali a prepustili riaditeľa elektrárne

Zaporižžská jadrová elektráreň bola v doterajšom priebehu vojny na niektorých miestach poškodená, čo vyvolalo medzinárodný poplach. Počas uplynulého víkendu Rusi dokonca zajali riaditeľa elektrárne Ihora Murašova, no v pondelok ho prepustili.

Enerhoatom odstavil posledný zo šiestich reaktorov elektrárne 11. septembra, pretože ruské vojenské operácie prerušili spoľahlivé externé napájanie chladiacich a iných bezpečnostných systémov, čo hrozilo potenciálne katastrofickým roztavením.

Teraz však spoločnosť čelí inému problému. Šéf Enerhoatomu Petro Kotin pre agentúru AP uviedol, že Enerhoatom by mohol reštartovať dva reaktory v priebehu niekoľkých dní, aby ochránil bezpečnostné zariadenia v čase, keď sa blíži zima a teploty klesajú.

„Ak máte nízku teplotu, všetko vo vnútri len zmrazíte. Poškodia sa bezpečnostné zariadenia. Takže potrebujete vykurovanie a jediné vykurovanie bude pochádzať z funkčného reaktora,“ povedal Kotin.

Rusi ohrozujú normálnu prevádzku

Enerhoatom by mohol už v stredu rozhodnúť o reštarte reaktorov. „Momentálne vyhodnocujeme všetky riziká. A to závisí od počasia. A vlastne na to nemáme veľa času,“ povedal Kotin.

Problém, ktorému operátori teraz čelia, je, že rôzne systémy, ktoré udržujú reaktory v bezpečí a prevádzke, nesmú vychladnúť natoľko, aby prestali fungovať.

Za súčasných podmienok, keď ruské jednotky stále ohrozujú normálnu prevádzku, musí energia pre tieto systémy pochádzať zo samotnej elektrárne.

„V mrazivých podmienkach prídete o všetko. A potom by boli následky veľmi, veľmi nebezpečné,“ povedal Kotin.