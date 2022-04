ÚRSO: Extrémne vysoké trhové ceny energií môžu regulované ceny budúci rok zdvihnúť o desiatky percent

Extrémne vysoké trhové ceny elektriny a zemného plynu môžu zásadne ovplyvniť regulované ceny energií v nasledujúcom roku.

Upozornil na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s tým, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 percent oproti súčasnosti.

V prípade tepla až o vyše 40 percent. Vyplýva to z analýzy úradu, ktorú médiám poskytol hovorca úradu Radoslav Igaz.

Trhové ceny sú veľmi nestabilné

Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa úradu pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov.

Ide napríklad o otázky v súvislosti s dodávkami zemného plynu z Ruska do Európskej únie, či vplyv vojenskej agresie Ruska na Ukrajine na globálnu ekonomiku. To vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií.

Úrad upozorňuje, že vyššie uvedené odhady vychádzajú zo súčasne známych úrovní trhových cien energií, ktoré sú veľmi nestabilné.

Skutočné dopady na odberateľov budú známe v závere tohto roka po implementácií memoranda so Slovenskými elektrárňami a po ukončení relevantných cenových konaní.

Budú skúmať primeranosť ziskov

Úrad zároveň uviedol, že bude v najbližšom období dôsledne skúmať oprávnenosť nákladov a primeranosť ziskov regulovaných subjektov a využije všetky dostupné prostriedky na minimalizáciu dopadov na regulovaných odberateľov.

Zlacnená elektrina z memoranda so Slovenskými elektrárňami môže podľa predsedu ÚRSO Andreja Jurisa zásadne minimalizovať dopady trhových cien na domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.

„Je totiž nemožné bez identifikácie dostupného zdroja plynu za priaznivejšie ceny minimalizovať zásadný dopad zdražovania na regulovaných odberateľov plynu v roku 2023,“ skonštatoval.

Dôležitá je adresná finančná pomoc

Ako možné riešenie sa úradu podľa jeho slov javí integrácia tém bezpečnosti a primeranosti cien dodávok plynu, napríklad formou strategických zásob plynu dostupných aj pre zraniteľné skupiny odberateľov za nákladové ceny.

„Za dôležitú tiež považujeme adresnú finančnú podporu pre zraniteľné skupiny odberateľov, ktorá bude komplementárna so štátnym sociálnym systémom. Prehodnotenie existujúcich schém podpory, ktorých náklady sú zahrnuté v rámci prevádzky systému, by tiež mohlo aspoň čiastočne zmenšiť dopady na regulovaných aj neregulovaných odberateľov na budúci rok,“ dodal Juris.