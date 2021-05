ÚRSO ukončil pripomienkovanie Regulačného sandboxu, detaily plánuje zverejniť verejnosti už čoskoro

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) po mesiaci ukončil verejné pripomienkovanie k inovačnej schéme Regulačný sandbox. Ten má slúžiť inovatívnym firmám na testovanie služieb a nových technológií v energetike.

Po vyhodnotení spätnej väzby z verejnej konzultácie vypracuje regulačný úrad odporúčania pre ďalší postup pri realizácii schémy Regulačného sandboxu. „O ďalšom postupe budeme verejnosť informovať,“ uviedol regulátor.

Náklady nesmú prekročiť milión eur

V júni až v júli tohto roku plánuje regulačný úrad zverejniť detaily sandboxu. V prípade rozhodnutia otvoriť sandbox sa následne budú môcť do neho prihlasovať firmy. V septembri chce regulátor vyhodnotiť žiadosti o účasť v sandboxe.

Koncom tohto roka a začiatkom budúceho by mali úspešné projekty začať s prípravou a vo februári budúceho roka by mali začať prevádzku projektu v Regulačnom sandboxe. O rok neskôr by sa mali dané projekty definitívne vyhodnotiť.

Náklady na investíciu a prevádzku projektu v Regulačnom sanboxe nesmú prekročiť jeden milión eur. Pôjde o nárokovateľné náklady, čiže regulačný úrad ich uzná ako oprávnené náklady.

Regulačný sandbox je virtuálny priestor, v ktorom môžu regulované subjekty v spolupráci s inovatívnymi partnermi testovať v rámci pilotných projektov nové technológie, trhové mechanizmy a koncepty služieb pre spotrebiteľov.

Podpora inovácií

Regulačný sandbox má podporiť inovácie a to vo všetkých odvetviach regulovaných ÚRSO, čiže v elektroenergetike, teplárenstve, plynárenstve ako aj vodohospodárstve.

Hlavným zámerom Regulačného sandboxu je podporiť inovácie, ktoré sú technologicky blízko trhového nasadenia a vedú k znižovaniu cien a optimalizácii nákladov energií a vody, podpore dekarbonizácie a obnoviteľných zdrojov, ochrane zraniteľných a nízkopríjmových odberateľov, ako aj podpore flexibility a otvorenosti trhu s energiami a spotrebiteľov.

Projekty, ktoré sa kvalifikujú do Regulačného sandboxu, sa musia podľa regulačného úradu v konečnom dôsledku prejaviť na znížení ceny alebo nákladov, zvýšení kvality alebo poskytnutí nového produktu či služby pre koncového zákazníka. Podmienkou pre akýkoľvek projekt zapojený v Regulačnom sandboxe je tiež zdieľanie výsledkov testovania so všetkými subjektami na trhu i širokou verejnosťou.