Regulačný sandbox na rozvoj inovácií nepriamo podporí ÚRSO miliónom eur, štát sa k úradu zatiaľ nepridá

Regulačný sandbox, ktorý má podporiť rozvoj inovácií v regulovaných odvetviach, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podporí sumou do výšky jedného milióna eur. Financie však firma skúšajúca novú technológiu či službu v regulačnom sandboxe nedostane priamo vo forme akéhosi grantu. Regulačný úrad chce využiť na to iné nástroje, napríklad uznaním nákladov firme, ktorá realizuje pilotný projekt cez regulačný sandbox.

„Nemáme prostriedky na granty, sandbox chceme podporiť cez regulačné nástroje,“ povedal na tretej online energetickej konferencii Smart NRG Forum predseda ÚRSO Andrej Juris. Štát zatiaľ nemá vytvorené v energetike granty na inovácie, ktoré by sa skúšali v regulačnom sandboxe. „Po nultom ročníku si však môžeme sadnúť a hľadať ďalšie možnosti,“ podotkol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, ktorý víta vytvorenie regulačného sandboxu.

Spôsob regulácie sa bude meniť

Ako povedal na konferencii Smart NRG Forum Juris, v prípade regulačného sandboxu ide o regulačný nástroj na podporu inovácie v regulovaných odvetviach. Regulačný sandbox sa má aplikovať na energetiku a vodohospodárstvo. „Vytvorí sa chránené prostredie, vopred definované s určitými podmienkami, kde regulačný subjekt skúša nové koncepty, ako napríklad využitie batérií solárnych panelov,“ povedal Juris.

Príchod inovácií a nových technológií a služieb podľa Vladislava Juríka zo Stredoslovenskej distribučnej brzdí v súčasnosti nastavená regulácia v energetike. Andrej Juris však tvrdí, že spôsob regulácie sa bude meniť. „Záujemcovia o regulačný sandbox zadefinujú, aké parametre súčasného regulačného rámca sú nevhodné pre nejakú inovatívnu službu. Odstránia sa bariéry v regulácii,“ podotkol Juris.

Nemajú záujem o novinky

V neposlednom rade v súčasnosti nevidí riaditeľ sekcie regulácie Stredoslovenskej distribučnej Vladislav Jurík záujem o novinky aj zo strany odberateľov. „Treba vzbudiť u zákazníkov záujem o inovácie a novinky v energetike,“ myslí si. Na nové technológie sa ani podľa konateľa spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby Martina Kumpana zákazníci nesústreďujú. „Spotrebiteľov stále zaujíma koľko stojí kilowatthodina elektriny a nie koľko tej elektriny spotrebujú,“ dodal Kumpan, ktorý taktiež víta koncept sandboxu.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Galek upozorňuje, aby uznávanie nákladov firmám testujúcim inovácie cez regulačný sandbox neprinieslo zvýšenie koncových cien energií či vody. „Sandbox nesmie navýšiť koncové ceny elektriny,“ zdôraznil Galek. „Úlohou sandboxu nie je zvyšovať uznané náklady regulovaným subjektom a tým aj cien pre spotrebiteľov,“ reagoval Juris.

Spustiť by ho mali v jeseni

V súčasnosti regulačný úrad finalizuje nultý ročník regulačného sandboxu, ktorý v najbližších dňoch dá do pripomienkového konania. „Regulačný sandbox by sme radi spustili v jeseni tohto roka,“ dodal Juris. „Pouvažujeme, ako by sme mohli využiť plánovaný regulačný sandbox,“ doplnil Kumpan.

„Sandbox má pomôcť presunúť sa do nového sveta, kde sú noví hráči na trhu, kde sú nové riešenia, kde si môžu zákazníci optimalizovať svoju spotrebu energií ale aj vody. Poďme si to vyskúšať, čo všetko sandbox prinesie pre účastníkov trhu a spotrebiteľov,“ uzavrel Juris.