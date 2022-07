V areáli baní Bankov vzniknú dve nové fotovoltické elektrárne, výstavba si vyžiada niekoľko miliónov eur

V areáli baní Bankov v mestskej časti Košice – sever vzniknú dve nové fotovoltické elekrárne za deväť miliónov eur. V každej z elektrárni bude vo fotovoltickom systéme použitých celkom 11 110 kusov fotovoltických panelov.

Ako vyplýva zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA predložila spoločnosť FVE Bankov, predpokladaná maximálna ročná výroba elektrickej energie bude takmer 5,8 milióna kWh.

Dve fotovoltické elektrárne

Výstavbu elektrární plánuje spoločnosť v areáli bane Bankov na rozlohe takmer 120-tisíc metrov štvorcových. Lokalita sa v súčasnosti využíva ako skládka inertného odpadu Baňa Bankov. Na dotknutých parcelách sa v súčasnosti nachádzajú haldy vytvorené pri lomovom dobývaní ložiska magnezitov.

Ako sa uvádza v zámere, učelom navrhovanej činnosti je vybudovanie dvoch fotovoltických elektrární, ktoré budú predstavovať obnoviteľný zdroj energie formou zhodnocovania solárnej energie na výrobu elektrickej energie, a to priamou premenou svetla na jednosmerný elektrický prúd.

Následne v striedačoch prebehne proces premeny jednosmerného prúdu na striedavý. Prostredníctvom transformovne dôjde k vyvedeniu výkonu do distribučnej siete.

Výstavba v septembri

Zámer počíta so začatím výstavby v septembri tohto roku s tým, že ukončená bude v marci 2023. Do skúšobnej prevádzky by mali byť elektrárne uvedené v máji budúceho roku s následným uvedením do trvalej prevádzky.

Na lokalite Baňa Bankov Košice sa už v súčasnosti nachádza jedna prevádzkovaná fotovoltická elektráreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2011.